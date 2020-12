Fedez cuore d’oro: in giro per Milano a distribuire soldi, donati 5 mila euro

Fedez sempre più filantropo. Dopo aver ottenuto l’Ambrogino d’Oro con la moglie Chiara Ferragni, il cantante ha messo a segno un’altra opera benefica importante. Tramite il suo canale Twich ha raccolto cinque mila euro che ha deciso di donare alle persone più bisognose di Milano. Scelta compiuta tramite uno scambio di idee e opinioni con la sua chat, ovvero con i suoi fan e sostenitori.

I cinque mila euro raccolti sono stati donati a cinque persone diverse di Milano. Mille euro a testa ad un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Federico Lucia, questo il vero nome di Fedez, si è occupato in prima persona della consegna delle donazioni. Consegna che è stata effettuata domenica 13 dicembre. Il rapper ha impiegato tre ore per completare l’intero giro. “Non credevo ma è stato estenuante”, ha poi raccontato sui social network.

Qualche giorno fa Fedez insieme alla moglie Chiara Ferragni ha ritirato l’Ambrogino d’Oro. L’importante riconoscimento conferito ogni anno dal Comune di Milano alle personalità che si sono distinte per le loro azioni è stato vinto dai Ferragnez per quanto realizzato durante la prima ondata di Covid-19 in Italia.

Nel corso del lockdown primaverile Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno promosso una raccolta fondi che permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Un progetto importante che ha portato i Ferragnez ad essere pure eletti personaggi del 2020 da Vanity Fair.

Fedez verso il Festival di Sanremo

Tra le varie opere benefiche Fedez non trascura la carriera. Stando alle ultime indiscrezioni l’artista è al lavoro su un nuovo progetto musicale. In ballo c’è la partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Per Federico Lucia sarebbe la prima volta: fino ad oggi non ha mai calcato il palco dell’Ariston.

Secondo i gossip Fedez avrebbe presentato ad Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, un duetto con l’amica e collega Francesca Michelin. I due hanno già collaborato in passato alle hit radiofoniche Cigno nero e Magnifico.