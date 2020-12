Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni e Fedez: cos’è e qual è il suo valore

L’influencer e il noto rapper hanno oggi ritirato il premio, come ringraziamento per il loro impegno nella prima fase dell’emergenza Coronavirus a Milano; il riconoscimento, un tempo, era una comune moneta

Chiara Ferragni e Fedez hanno ritirato oggi L’Ambrogino d’Oro. Ma cos’è e qual è il suo valore? Si tratta della massima onorificenza cittadina che viene assegnata ogni anno, come segno di gratitudine, dal comune di Milano a chi dedica la propria vita al bene comune. Il nome si ispira al patrono della città, Sant’Ambrogio. Qual è il valore dell’Ambrogino d’Oro? È una moneta che ha un peso di circa 3,5 grammi e il valore di un fiorino di Firenze. In origine era una minuta comune, diffusa a Milano 1300. Ma, come accaduto in altre città, a Milano si sentiva la necessità di avere una moneta propria che potesse attestare il dominio economico della zona. All’epoca portava al rovescio le figure dei santi Gervasio e Protasio, mentre oggi porta lo stemma del comune di Milano. La sua tradizione ebbe inizio nel lontano 1925.

Nel corso delle premiazioni, vengono assegnati fino a un massimo di 15 medaglie d’oro e 20 attestati di benemerenza civiva. Coloro che ricevono tali premi vengono scelti dall’Ufficio di presidenza del consiglio comunale di Milano. Come ogni anno, la consegna avviene oggi, lunedì 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio. Ricevono i premi tutti gli uomini, le donne, le associazioni e le organizzazioni che hanno dato il loro contributo al bene della città, come è possibile leggere nella pagina ufficiale del comune di Milano.

I premi quest’anno sono, ovviamente, legati alla pandemia del Coronavirus. La Lombardia è stata la prima Regione a combattarere contro l’emergenza Covid-19 e anche quella più colpita. Le notizie attualmente parlando dell‘assegnazione dell’Ambrogino d’Oro a Chiara Ferragni e Fedez. La coppia Ferragnez si è impegnata molto durante la prima fase dell’emergenza, raccogliendo fondi per le terapie intensive dell’ospedale San Raffaele di Milano. Ed è proprio questo il motivo per cui è stato scelto di consegnare tale premio a loro.

Quella di quest’anno è sicuramente una premiazione diversa. Solitamene viene effettuata all’interno del teatro Verme, ma è stato deciso di eseguire le assegnazioni nel Palazzo Marino. La Sala Alessi è stata aperta solo ai premiati, al sindaco, al prefetto e alla giuria, come riporta La Repubblica. I Ferragnez, onorati per il premio ricevuto, hanno affermato: “Speriamo di fare sempre di più”. A fare una breve introduzione prima delle premiazioni, ci ha pensato Beppe Sala, che ha parlato della figura di Sant’Ambrogio e delle persone che purtroppo non ci sono più. Naturalmente sono tante altre le medaglie assegnate, come quelle ai medici e agli infermieri che si sono sacrificati per combattere contro la pandemia.