Fedez chiede scusa a Fancesca Michielin: il gesto del rapper dopo la gaffe

Fedez ha cercato di farsi “perdonare” dall’amica e collega Francesca Michielin dopo la pubblicazione, compiuta per errore, di un video in cui si sentiva la canzone inedita che i due dovranno portare a Sanremo 2021. Chiamami per nome, il titolo del loro brano, è stato al centro della polemica e in molti hanno chiesto la squalifica per la leggerezza del rapper.

La gaffe fatta da Fedez sul proprio profilo Instagram è passata sotto la lente di ingrandimento della Rai che ha deciso, dopo svariate analisi, di non eliminare dalla gara la canzone che era stata in parte “spoilerata”. Non sono, però, mancate le critiche da parte del Codacons che ha invece preso la decisione della Rai come inaccettabile.

In tutto questo caos, però, nessuno aveva preso in considerazione l’altra parte in causa: Francesca Michielin. La cantante aveva scelto l’amico e collega per tornare sul palco dell’Ariston. La sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2016, quando aveva raggiunto la seconda posizione con la canzone Nessun grado di separazione.

Gaffe Fedez, Michielin accetta le scuse

La cantautrice veneta era rimasta in silenzio per tutto questo tempo e non aveva commentato l’avvenimento. Oggi per, dopo alcuni giorni di calma apparente, Fedez ha deciso di tornare sui social e l’ha fatto pubblicando una storia in cui consegna un mazzo di fiori a Francesca. In sottofondo una canzone descrittiva della situazione: Perdono di Tiziano Ferro. Un gesto simbolico che possiamo interpretare come delle scuse che il cantante ha voluto porgere alla collega con cui, dal 2 marzo, condividerà il palco musicale più famoso d’Italia.

Dopo la pubblicazione del video incriminato, il rapper milanese aveva deciso di allontanarsi per qualche giorno dai social. In realtà, la moglie, Chiara Ferragni, aveva poi spiegato che il silenzio del marito era dovuto dal fatto che Fedez avesse preso anche l’influenza e quindi che non stesse particolarmente bene.

La Michielin ha accettato di buon grado il mazzo di fiori offerto dal cantante e ha risposto con un grande sorriso nascosto dalla mascherina. Tutte bene quel che finisce bene, insomma. Nonostante le affermazioni contro la non squalifica da parte del Codancons, Fedez e Francesca Michielin arriveranno pronti al Festival per cantare la loro Chiamami per nome.