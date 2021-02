Fedez sparito dai social, Chiara rompe il silenzio dopo caos Sanremo

Fedez ci sarà a Sanremo 2021, questo ormai è assodato. L’allarme sulla possibile esclusione dal festival è rientrato, in casa Rai hanno deciso e non ci sarà nessuna squalifica. Ma allora perché Fedez è sparito da Instagram? Una domanda che in tanti si sono posti in queste ore, probabilmente. Il cantante infatti usa molto i suoi profili social, in particolare quello dedicato al mondo della fotografia. Le stories sono sempre piene di video divertenti con Leone e non solo, insomma è molto attivo. Al punto da attirare i giudizi dei più criticoni, quelli che sono contro l’uso eccessivo – in base a quale metro di giudizio non si sa – dei social network.

Per questo appena Fedez non aggiorna i fan per qualche giorno, questi ultimi vanno nel pallone. Inoltre stavolta il silenzio del cantante è coinciso con la bufera legata a Sanremo 2021. Per questo in tanti hanno pensato che Fedez avesse optato per il silenzio stampa fino a quando non sarebbe arrivata la decisione della Rai. Ma la decisione è arrivata: la partecipazione al festival con Francesca Michielin è salva. Ma allora perché Fedez non è ancora tornato sui social?

I fan avrebbero compreso le prime ore di caos, anche se Fedez non è solito nascondersi, neanche quando viene travolto dalle polemiche. Fatto sta che il silenzio continua ancora oggi. Né una storia personale, né un post sulla bacheca: in più di due giorni solo una storia in cui ha ricordato l’appuntamento con la trasmissione insieme a Luis Sal. Per il resto il nulla più assoluto. I fan hanno iniziato a preoccuparsi, magari alcuni hanno anche inviato dei messaggi sia a lui sia a Chiara Ferragni per saperne di più. E così proprio Chiara ha deciso di aggiornare le tantissime persone che li seguono con stima e affetto.

Stamattina la Ferragni ha postato una foto del marito tra le stories con su scritto: “È vivo, ma gli è venuta la febbre”. Chiara ha anche specificato tra parentesi che non si tratta di Covid. Insomma, Fedez è sparito dai social solo perché non ha le forze per dedicarsi ai suoi fan. Appena l’influenza sarà passata, tornerà attivo come prima.