Fedez non escluso a Sanremo, esposto Codacons contro Rai: “Gara nulla”

Siamo dinanzi all’ennesimo atto della guerra tra Fedez e Codacons. L’associazione non si dà pace, da quando il rapper ha messo in dubbio il modo in cui operano non perdono occasione per attaccarlo. Stavolta il Codacons ha attaccato Fedez passando per la Rai, colpevole, secondo loro, di non aver squalificato Fedez a Sanremo 2021. Il cantante non si perde d’animo e risponde colpo su colpo a ogni accusa che gli rivolgono, in molti casi smontandola anche punto dopo punto. Ma stavolta il Codacons se la prende con mamma Rai, insomma intendono colpire in modo indiretto Fedez. Avevano chiesto la squalifica da Sanremo 2021 dopo il fattaccio di sabato, ma non sono stati accontentati.

Fedez ha commesso un pericoloso errore, pubblicare pochi secondi di prove per il Festival di Sanremo senza togliere l’audio. Come invece ha fatto ripubblicando il video poco dopo. Si sono sentiti pochi secondi del brano, ma è cosa nota che le canzoni di Sanremo devono essere inedite. Insomma, il pubblico può ascoltarle solo sul palco dell’Ariston. Fatto sta che la decisione è stata presa, Fedez non è stato escluso da Sanremo anche perché ci sono dei precedenti simili ai suoi. E in nessun caso c’è stata la squalifica. Tuttavia queste motivazioni pare non siano abbastanza per il Codacons. Con una nota stampa l’associazione ha reso noto di aver depositato, insieme all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, un esposto contro la Rai per la mancata esclusione di Fedez e Francesca Michielin dal festival.

Nell’esposto hanno chiesto, si legge ancora nella nota, che venga aperta un’indagine “per la possibile fattispecie di omissione e rifiuto di atti d’ufficio”. Secondo il Codacons la mancata squalifica sarebbe un possibile illecito e violerebbe il regolamento della kermesse musicale. Inoltre porrebbe Fedez, sempre secondo loro, in condizione di vantaggio rispetto agli altri cantanti visto che il suo brano è stato già ascoltato da milioni di persone. Va detto che sono stati davvero pochi secondi, di sicuro non abbastanza per dire di conoscere testo e melodia di tutto il brano.

Questa cosa comunque secondo il Codacons potrebbe alterare il televoto, per questo l’associazione non si fermerà all’esposto contro la Rai. Hanno intenzione anche di diffidare i gestori telefonici “chiedendo di non concedere servizi per il televoto del Festival, trattandosi di una gara a tutti gli effetti nulla”. Sarà finita qui? Assolutamente no, stavolta il Codacons ha intenzione di fare terra bruciata intorno a Fedez. Vogliono anche chiedere alle società di scommesse di non raccogliere puntate sul brano di Fedez e Francesca Michielin.