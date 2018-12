Fedez e Chiara Ferragni, festa di Natale anticipata con Leone

Il Natale di Fedez e Chiara Ferragni: la festa social con amici e parenti

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di fare una grande festa natalizia assieme alle persone che portano nel cuore. Non sono mancati né famigliari né amici veri a movimentare l’evento esclusivo e condiviso step by step su Instagram. Ormai siamo abituati ai scoppiettanti festeggiamenti dei Ferragnez: indimenticabile il loro matrimonio con tanto di luna park e la festa di compleanno del rapper in un supermercato. Quest’ultima trovata è stata però duramente criticata da numerosi suoi follower e anche da personaggi famosi. Questa volta, Chiara e Fedez hanno optato per un’ampia stanza interamente decorata, un albero di Natale più luminoso del sole e una tavola imbandita con infinite leccornie.

Nuove polemiche per i Ferragnez? Il popolo del Web approva la festa di Natale!

Alla festa non è potuto mancare lui: il piccolo Leone che, dopo aver detto la sua prima parola, quest’anno festeggerà il primo Natale assieme a mamma e papà. Le foto dell’allegra famigliola non sono naturalmente mancate e, questa volta, le critiche sono state quasi nulle. Tutto è filato liscio come l’olio. Se Chiara Ferragni, da vera fashion blogger, ha esibito ben due vestiti per la serata (uno super-luccicante!), Fedez ha preferito starsene in ciabatte. Presente alla festa di Natale, anche la sorellina di Chiara, Valentina Ferragni, della quale la fashion blogger numero uno al mondo ha parlato durante una sua confessione notturna.

I prossimi eventi di Chiara e Fedez

Oltre a questa festa pre-natalizia, ci sarà anche quella del 25 dicembre. Sicuramente i Ferragnez festeggeranno in famiglia. Il Capodanno invece con gli amici famosi? Lo scopriremo attraverso i profili social della coppia; una coppia che fa tanto chiacchierare e sicuramente succederà lo stesso tra qualche giorno: i loro detrattori trovano sempre il modo per criticarli. Ma il Natale è vicino e dovremmo essere tutti più buoni: quindi invece di attaccare Fedez e Chiara Ferragni, meglio approfittarne per passare del tempo con le persone che veramente si amano.