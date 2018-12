Chiara Ferragni confessioni su Instagram nella notte: passato, solitudine e amore

Le confessioni di Chiara Ferragni su Instagram ai suoi follower

Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni. La fashion blogger è famosa in tutto il mondo e alcuni momenti della sua vita privata possono essere seguiti su Instagram, dove compare sempre con suo marito Fedez e col piccolo Leone. Questa notte, però, Chiara ha deciso di aprirsi di più ai suoi follower, che le hanno posto delle domande precise, alle quali ha dato delle risposte molto soddisfacenti (non le ha liquidate con un semplice “yes” o “no”). Ha parlato del suo passato, del rapporto con la sorella Valentina, della sua favola d’amore con Fedez e di quando la solitudine va a cercarla. Sì, è una ragazza di successo, ma è umana come tutti noi! E lo ha dimostrato adesso su Instagram con le sue ultime inaspettate confessioni.

La solitudine e la forza di Chiara Ferragni: ritagli di storia

La vediamo sempre allegra e sorridente (ultimamente si è commossa per un motivo particolare), ma anche lei, in passato, non ha avuto sempre dei momenti facili. Li ha superati alla grande! Ora come ora, sta male solo quando è lontana da Fedez e Leo per impegni lavorativi. Ha imparato a non perdere mai il sorriso grazie ai suoi genitori: “La magia che mi hanno fatto vivere i miei genitori, che in questo sono stati esemplari. Durante le passeggiate estive in montagna, nascondevano i pupazzetti dei Puffi nel bosco e ci aiutavano a trovarli. Io e mia sorella ci sentivamo le persone più soddisfatte del mondo quando li trovavamo. Oppure mi ricordo le parole di mia mamma: ‘Puoi fare quello che vuoi nella vita: se ci credi e ti impegni ce la farai’. Dare self confidence ai propri figli è una delle lezioni più importanti”.

L’importanza delle foto per Chiara Ferragni

La fashion blogger Chiara Ferragni ha anche confessato di rivedere spesso le foto del suo passato (sicuramente quelle della nascita di Leone) per un motivo preciso: “Adoro pensare a tutti i cambiamenti che ho fatto. Adoro le foto anche per questo: come le canzoni riescono a farti rivivere subito delle emozioni. Spesso con un’intensità simile a quella provata in un determinato momento”.