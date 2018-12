Fedez e Chiara Ferragni: la prima parola di Leone, il video è virale

Fedez e Chiara: la prima parola di Leone. Il video è virale: il rapper esulta, la Ferragni non ci sta e ‘corregge’ la versione

Leone cresce e Fedez e Chiara Ferragni non perdono occasione di mostrare i ‘progressi’ del pargolo via social. Oggi è stata la volta della prima parolina del piccolo. Mamma o papà? Il rapper non ha dubbi ed esulta: “Non ci credo”. La fashion blogger più famosa d’Italia però non è convinta e corregge la versione del marito: “Ha detto pappa e non papà”. Lo smacco di vedersi ‘scippata’ la prima parola del figlio non può passare così facilmente (è bene sottolineare che il clima del video è stato gaudente e scherzoso). Chiara addirittura, nei commenti sotto al filmato pubblicato dal cantante su Instagram, aggiunge: “Ha detto pappa. E poi mamma”. Forse però stavolta è il caso di alzare bandiera bianca….

Il rapper e la fashion blogger continuano a dividere l’opinione

Bandiera bianca? Eh sì, perché il baby Leone, ripreso mentre sorride nel suo seggiolone, pronuncia “Papà” o tutt’al più “Pappa”. Nel filmato di “Mamma” non c’è traccia o meglio non c’è suono (qui il video completo). Fedez può cantare vittoria. Il simpatico e tenero siparietto del primo vocabolo del bambino è diventato subito virale e non è che l’ultima chicca privata lanciata dai The Ferragnez sui social. E a proposito di social, l’atteggiamento tenuto dalla coppia sul web continua a dividere le opinioni. C’è chi fa il tifo per loro, vedendoli come la coppia modello dell’ultra modernità, e chi invece non condivide le scelte di mostrare il piccolo frequentemente, sostenendo che dovrebbe meglio essere preservata la sua privacy. In questi giorni c’è stata anche un’altra polemica divampata attorno al cantante e alla fashion blogger

Chiara Ferragni e la polemica per le foto su Instagram

Il brusio del web si è via via fatto più rumoroso dopo che Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcuni scatti giudicati da alcuni utenti troppo disinibiti. La moglie di Fedez tuttavia non si è fatta intimidire dalle critiche (alcune molto pesanti) e ha rilanciato, pubblicando una nuova provocazione.