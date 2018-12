Chiara Ferragni senza freni, rilancia. Nuova provocazione: “E ora?”

Chiara Ferragni senza freni, rilancia. L’ultima provocazione dopo le polemiche sulle sue foto ‘disinibite’: “E ora che cosa direte?”. Intanto avanza anche la voce di un’altra gravidanza: la fashion blogger risponde

Chiara Ferragni non si ferma di fronte alle critiche e anzi rilancia. La moglie di Fedez, che negli scorsi giorni è stata bersaglio di polemiche social e degli haters per alcune foto in cui si è mostrata molto ‘selvaggia’, decide di non arrendersi. E lo fa a colpi di provocazioni esplicite, giusto per evitare ogni fraintendimento. Da poco la web influencer più famosa d’Italia ha infatti pubblicato un chiaro messaggio su Instagram rivolto ai suoi detrattori. Le armi sfoggiate, come nel suo stile, sono garbo e pacatezza, con un pizzico di sarcasmo polemico il cui sotto testo montante non è difficile da decifrare: “E ora che cosa direte haters? Avanti, vi sfido”.

La foto di Chiara contro le polemiche: il messaggio agli haters

“Gli odiatori diranno che ho postato un’altra foto priva di vesti”. Si tratta della didascalia scritta dalla Ferragni sotto all’ultima foto pubblicata su Instagram in cui appare in biancheria intima (qui lo scatto della fashion blogger). L’istantanea e il commento scritto a corredo si riferiscono alle polemiche emerse nei giorni scorsi a riguardo di alcuni suoi post, giudicati da qualcuno volgari e non consoni al buon senso. La battaglia di Chiara prosegue a testa alta, all’insegna della fermezza. Nel frattempo, sempre su Instagram, è venuta a galla l’ennesima voce che la vedrebbe di nuovo in dolce attesa. Tutta colpa di un vestitino attillato, che ha mostrato un filo di pancetta. La chiacchiera non è passata inosservata agli occhi di Chiara, che si è precipitata a smentire con un secco “Nope (No, ndr)”.

L’importanza delle foto per Chiara Ferragni

Tralasciando hater e surreali gravidanze, Chiara si conferma sempre più regina di Instgagram, suo habitat naturale e suo canale privilegiato per comunicare con i fan. Sul social non perde nemmeno l’occasione per rivelare qualche chicca privatissima, come la sua passione di osservare le foto del passato: “Adoro pensare a tutti i cambiamenti che ho fatto. Adoro le foto anche per questo: come le canzoni riescono a farti rivivere subito delle emozioni. Spesso con un’intensità simile a quella provata in un determinato momento”.