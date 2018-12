Fedez e Chiara Ferragni come mamma li ha fatti: fan scatenati e divisi

Fedez e Chiara Ferragni come mamma li ha fatti su Instagram. Il rapper commenta con il simbolo ‘vietato ai minori di 18 anni’. I fan scatenati e divisi sulla foto adamitica e altamente intima

Fedez e Chiara Ferragni osano e pubblicano su Instagram una foto adamitica, come mamma li ha fatti. Lo scatto, che cela una dose di artisticità, è stato subito preso d’assalto dai fan, che sono accorsi a centinaia a dire la loro. Come preventivabile la platea si è divisa tra estimatori e detrattori. In tanti si sono chiesti chi abbia fatto la foto, vista l’alta dose di intimità che viene mostrata. Poi largo alle opinioni e a tutta una serie di dibattiti. Giusto o no postare foto così intime? E se un giorno Leone le vedrà? Qual è il senso di divulgare momenti tanto privati? Questi i principali quesiti degli utenti che hanno commentato il post.

I commenti si sprecano: The Ferragnez tra critiche e complimenti

Un letto candido, Chiara Ferragni distesa con la schiena che poggia sul materasso e il viso che guarda in camera, e poi Fedez, sopra di lei, sdraiato, con gli occhi persi nei suoi pensieri. Il tutto come mamma li ha fatti. Questo lo scatto che tanto rumore ha fatto. Alcuni positivi commenti a caldo dei fan: “L’amore”, “Affiatati”, “E ora aspettiamo i moralisti”, “Illegali”, “Ma quanto siete belli”, “Meravigliosi e stupendi, due anime in una sola”. Alcuni negativi commenti a caldo dei fan: “Indecenti”, “Immagino Leo a 12 anni che cerca le foto su internet dei genitori e trova ste cose”, “Quando ormai anche l’intimità non fa più parte di questo mondo”, “Ma che bisogno avete di condividere queste foto?”, “Ricordo che siete genitori Un po’ di riservatezza non farebbe male”. (Qui la foto che ha fatto tanto discutere).

Fedez e Ferragni, non solo social: il regalo per Ramona

Chiara e Fedez, non solo social. La coppia infatti è molto attiva ‘concretamente’: lavoro, amore, ma anche tanto altruismo. Nei giorni scorsi i due sono andati a Torino per conoscere Ramona, una donna che ha avuto un tumore molto raro che l’ha costretta all’amputazione di una gamba. La coppia, dopo aver raccolto dei fondi, ha deciso di regalare una protesi a Ramona, un aiuto che migliorerà parecchio le sue condizioni di salute (qui tutti i dettagli dell’iniziativa).