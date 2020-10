Fedez e Chiara, il Codacons difende la Daniele: “Istigazione al reato”

Il Codacons non si arrende contro Chiara Ferragni e Fedez e sta approfittando di un ennesimo episodio per andare contro la coppia. Tutto è partito da Eleonora Daniele che ha manifestato perplessità sulla Ferragni in merito al Covid. Per molti però le sue sono sembrate critiche basate su un’informazione sbagliata. Sui social in tanti si sono attivati per difendere Chiara, come ha fatto anche Simona Ventura in collegamento a Storie Italiane, e oggi in diretta la Daniele ha detto di essere stata vittima di bullismo sul Web dopo le stories di Fedez. Il rapper infatti ha detto la sua tramite Instagram ma più che altro lui ha risposto alle domande della Daniele, seppure abbia fatto notare pure lui, come tanti altri internauti, che forse prima di parlare avrebbe fatto meglio a informarsi. E così oggi il Codacons, che la Daniele aveva elogiato con una manifestazione di stima assoluta, è intervenuto per minacciare i Ferragnez con un nuovo provvedimento.

Fedez e Chiara Ferragni, il Codacons torna all’attacco: “Istigazione al reato con la Daniele”

Abbiamo ormai perso il conto dei tanti esposti fatti dal Codacons contro Fedez e Chiara. Stavolta secondo loro Fedez sarebbe colpevole di aver fatto “una violenza sessista inaudita, di cui ha fatto le spese una conduttrice colpevole di aver espresso una velata critica a Chiara Ferragni”. Per l’associazione si innescano sempre violenze contro chi critica i Ferragnez e questo deve finire. Hanno addirittura parlato di ricatto: “Impensabile che chi esprime legittime opinioni sia ricattato da Fedez attraverso storie su Instagram e post che generano bullismo e attacchi ingiustificabili”. Questo si legge sull’Adnkronos, ma non solo. Dopo le parole di Eleonora Daniele infatti il Codacons ha intenzione di chiedere il consenso della conduttrice per denunciare i Ferragnez. Di cosa? “Una nuova denuncia per istigazione a commettere reato”.

Codacons contro Fedez, l’intervento in difesa di Eleonora Daniele

Se ci saranno dei provvedimenti per i commenti più violenti e pieni di odio ben venga, ma perché accusare i Ferragnez come responsabili di questo odio? Fedez non ha chiesto ai suoi fan di intervenire contro Eleonora Daniele. Il rapper ha difeso sì sua moglie, ma rispondendo ai tanti quesiti posti dalla stessa conduttrice nel suo intervento. Inoltre i commenti contro la conduttrice si sono scatenati prima che lui parlasse sui social. Al momento, comunque, Fedez non ha ancora replicato a questo nuovo attacco del Codacons. Pare chiaro però che siamo davanti a una vicenda che avrà ancora dei risvolti. Forse anche nel caso della Daniele, ma di sicuro ce ne saranno tra il Codacons e i Ferragnez.