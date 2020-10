Eleonora Daniele ha chiesto scusa in diretta a Chiara Ferragni. La conduttrice Rai ha aperto la puntata di Storie Italiane di mercoledì 14 ottobre 2020 con una lunga ammenda nei confronti dell’imprenditrice digitale 33enne. Già nella giornata di ieri la presentatrice aveva condiviso un tweet di scuse ma ha deciso di rilasciare nuove dichiarazioni nel programma dove tutto è iniziato. Dopo le scuse la Daniele ha aggiunto che è stata vittima di bullismo per via delle parole di Fedez, che ha difeso a spada tratta la moglie con parole piuttosto dure. La reazione dell’ex giudice di X Factor ha scatenato il web ed è scoppiata una vera e propria polemica su Twitter, dove la Daniele è stata pesantemente attaccata. Eleonora ha dunque invitato il rapper a combattere insieme la lotta contro haters e leoni da tastiera che, troppo spesso, scrivono commenti ingiusti. Infine ha invitato i Ferragnez nel suo salotto televisivo per una bella intervista di coppia. Chiara e Fedez accetteranno mai l’invito di Eleonora Daniele?

Le parole di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Chiara Ferragni e Fedez

“Parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al lancio del suo bel documentario in onda su Rai2, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta, senza nessuna polemica”, ha premesso Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata in onda su Rai 1 mercoledì 14 ottobre 2020. “Lo sfogo del momento di Fedez ieri sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima. Bullismo nei miei confronti ovviamente. Un fenomeno che, lo sapete bene, è molto pericoloso”, ha confidato la conduttrice lanciata tempo fa dal Grande Fratello. E poi ancora: “Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia e magari la farà insieme a noi”.

Eleonora Daniele: “Non ho nulla contro Fedez e Chiara Ferragni”

A Storie Italiane Eleonora Daniele ci ha tenuto a precisare che non ha nulla contro Fedez e Chiara Ferragni ma che apprezza molto i due ragazzi. La 43enne ha poi voluto mandare un grosso abbraccio ai due, che sono alle prese con la seconda gravidanza. Una gravidanza diversa dalla prima vista l’emergenza Coronavirus. Eleonora ha rimarcato che sa bene cosa significa aspettare un bambino in piena pandemia (è diventata mamma per la prima volta lo scorso maggio) e ha così invitato la coppia per un’intervista nella sua trasmissione. Al momento né Chiara né Fedez hanno replicato alle recenti scuse di Eleonora Daniele. In seguito allo sfogo di ieri del cantante l’hastag “Eleonora Daniele” è finito nei trend topic di Twitter.