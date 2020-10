Eleonora Daniele a Storie Italiane ha sparato a zero su Chiara Ferragni. Con Simona Ventura in collegamento, la conduttrice ha fatto delle personali considerazioni sul comportamento della Ferragni durante la pandemia. A suo avviso, ed è bene sottolineare che è a suo avviso, Chiara non avrebbe sfruttato a sufficienza la sua visibilità e il suo seguito per sensibilizzare la gente sul tema Coronavirus. La Ventura è intervenuta per difendere Chiara e ha ricordato alla Daniele che in realtà i Ferragnez hanno organizzato la raccolta fondi che ha dato vita a un reparto di terapia intensiva che ha salvato vite. Ma Eleonora ha proseguito dritta per la sua strada e si è giustificata dicendo che la raccolta risale a marzo, poi la Ferragni non avrebbe fatto niente. Secondo lei. Ha anche tirato in ballo il Codacons e le sue mille battaglie contro Fedez e Chiara Ferragni, elogiando l’associazione ed esprimendo opinioni critiche verso Chiara.

Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni, Fedez difende la moglie e si sfoga su Instagram

Venuto a conoscenza di quanto accaduto, Fedez ha deciso di replicare a questo attacco di Eleonora Daniele a Chiara Ferragni. In realtà anche i social sono in rivolta contro la conduttrice e la hanno accusata di aver parlato senza essersi informata bene sull’argomento. Ed è un po’ ciò che ha detto anche Fedez. Tra le storie di Instagram, il rapper ha pubblicato il video della Daniele e ha scritto: “Ascoltate bene i deliri di questa conduttrice. Parlare senza informarsi. Ma cosa sta dicendo? Io basito”. Poi ha parlato in alcuni video, ricordando alla Daniele tutto ciò che ha fatto Chiara, quindi la raccolta fondi e successivamente aver mostrato sui social le bellezze dell’Italia per aiutare il settore del turismo. Aggiungiamo noi che ha anche consegnato anche aiuti alle famiglie bisognose, ma procediamo con la risposta di Fedez.

Fedez contro Eleonora Daniele, la replica dopo l’attacco a Chiara Ferragni a Storie Italiane

Il rapper ha replicato duramente alla Daniele, mettendo anche in dubbio il suo senso civico e ricordandole che Chiara non ricopre un ruolo pubblico, per cui tutto ciò che ha fatto per la sensibilizzazione al tema Covid non era dovuto, ma sicuramente sentito e voluto. “Lei cosa ha fatto durante questa pandemia? Visto che si permette di inquisire i comportamenti di persone che non ricoprono un ruolo pubblico”, ha detto ancora Fedez. A proposito degli elogi al Codacons da parte della Daniele, Fedez ha ricordato che l’immagine sacra di Chiara sotto accusa e di cui ha parlato è stata realizzata da un artista famoso in tutto il mondo, e non di certo su richiesta della Ferragni. E su questo ha aggiunto: “Informiamoci prima di fare i saccenti di sto ca…o”.

Eleonora Daniele elogia il Codacons, ma Fedez non ci sta: “Si domandi cosa ha fatto”

Inoltre ha ricordato il caos venuto fuori sulla raccolta fondi del Codacons. Secondo Fedez la Daniele avrebbe dovuto informarsi prima di parlare, visto che fa servizio pubblico “con i soldi dello stato”. E ancora: “Prima di domandarsi cosa ha fatto Chiara durante il lockdown, si domandi cosa ha fatto il Codacons per cui lei in una tv pubblica ha fatto un attestato di stima”. Insomma, ha invitato la conduttrice di Storie Italiane a fare una giusta informazione visto il ruolo che ricopre. Anche perché il Codacons aveva anche tentato di bloccare la raccolta fondi che ha permesso di salvare delle vite, per cui tanta stima manifestata in tv non è del tutto giustificata, a parer suo.

Fedez tuona: “Complimenti alla Rai”, lo sfogo dopo le parole di Eleonora Daniele

“Complimenti alla Rai, complimenti a tutti. Possibile vedere scene del genere in una tv di stato? Secondo me no”, ha concluso così Fedez il suo lungo sfogo. Infine, ha registrato nuove stories dicendo di augurarsi che questa sua replica vada in onda e che arrivi la risposta alla Daniele dopo queste delucidazioni da parte di Fedez. Anche perché le velate accuse della conduttrice erano state fatte proprio sotto forma di domanda, del tipo “ma cosa ha fatto la Ferragni?”. Mentre scoppiava la bufera intorno a lei, comunque, Eleonora Daniele ha scritto un tweet sulla vicenda e chiesto scusa. Eccolo: