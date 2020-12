Fedez chiama la Polizia: “Mi stanno pedinando”. Ecco cosa è successo

Minuti di tensione per il rapper milanese Federico Lucia, in arte Fedez, nella serata di giovedì 26 novembre è incorso in uno spiacevole imprevisto che gli ha fatto prendere un bello spavento. Mentre tornava a casa presso Citylife, dove abita stabilmente, il marito di Chiara Ferragni si è accorto di essere seguito. Subito ha avvisato la sua guardia del corpo. Quest’ultima non ha perso tempo e ha telefonato alla Polizia.

Il fatto è accaduto alle dieci e trenta della sera circa nei pressi di Piazza Giulio Cesare a Milano. Gli sviluppi della questione appaiono semplici ma i retroscena sono molto più intricati. Infatti, in base a quanto riporta il Corriere della Sera, la Polizia ha intercettato la macchina e si è immediatamente recata sul posto; il rapper milanese, dal canto suo, una volta sceso dalla sua costosa Lamborghini, si è precipitato verso di lui e gli ha tirato uno schiaffo attraverso il finestrino urlandogli contro: “Chi sei? Perché mi stai seguendo?“.

Il ragazzo, un diciannovenne alla guida di un Suv, si è giustificato dicendo di non star seguendo Fedez. Ha infatti dichiarato che stava tornando a casa e di abitare proprio nei dintorni, come accertato dagli agenti. Tuttavia, il presunto pedinatore si è rivelato nient’altro che un investigatore privato, armato con legale licenza ma che lavora per la società del padre nel centro di Milano. E –udite, udite – sembra proprio che a Fedez il nome del padre del ragazzo non sia risultato nuovo.

Infatti, pare che Fedez abbia ricollegato il nominativo del presunto inseguitore a una confidenza fatta tempo fa da un amico. Quest’ultimo, da quanto riporta il Corriere della Sera, sembra gli abbia confessato che il padre stesse facendo delle indagini sulle sue società estere. Se così fosse è probabile che la versione del cantante non sia del tutto fuori luogo e che il fatto possa essere considerato come un vero e proprio pedinamento.

Da quanto si sa, nessuno dei due ha sporto querela. D’altronde Fedez non aveva mai visto prima di allora l’investigatore diciannovenne. Tuttavia, la Questura è determinata a fare chiarezza su ciò che è accaduto il 26 novembre dunque è possibile che senta il cantante per portare avanti le indagini.

Nel frattempo il rapper continua a portare avanti i suoi progetti musicali e sociali. Infatti, ultimamente è stato sotto i riflettori per aver vinto insieme alla moglie Chiara Ferragni l’Ambrogino d’Oro 2020 e per essere promotore dell’iniziativa rivolta ai lavoratori dello spettacolo colpiti dagli strascichi della pandemia, Scena Unita.