Fedez assente a X Factor 2019: “Una grande perdita”, la risposta del rapper

Fedez assente a X Factor 2019, il rapper ha lasciato il tavolo dei giudici dopo cinque anni

A X Factor 2019 non ci sarà Fedez. L’ormai ex giudice ha lasciato il tavolo dopo ben cinque edizioni, ricche di successi e risate. In pochi si aspettavano un suo addio, a dire il vero, perché Fedez giudice a X Factor piaceva molto e convinceva. I suoi interventi raramente erano fuori posto, in più sapeva essere divertente e coinvolgente. Mancheranno anche i suoi siparietti con Manuel Agnelli, giunti dopo quelli con Mika. Insomma, Fedez ha lasciato il segno nel talent show di Sky e non è detto che un domani non ritorni. Come ha fatto Mara Maionchi, insomma. Dopo cinque anni in cui ha guidato tutte le categorie, ben due volte gli Under Uomini, Fedez non sarà giudice a X Factor 2019. E c’è già chi sente moltissimo la sua mancanza, pure se il programma andrà in onda a settembre prossimo.

X Factor 2019, Fedez non ci sarà: il rapper consola i fan

Fedez aveva già lasciato intendere che avrebbe rinunciato alla prossima edizione, ma c’è chi ancora non si arrende alla sua assenza. Un fan infatti ha scritto un lungo commento sotto una delle foto su Instagram parlando di lui come giudice a X Factor. Lo ha riempito di complimenti, ha scritto che è stato uno dei migliori giudici del talent show – in effetti su questo concordano in moltissimi – e che ora è giusto che si prenda del tempo per sé. A tutto ciò ha aggiunto: “Avevo il piacere di dirti, con grande rammarico, che la tua sarà una grande perdita a X Factor. […] Spero che ritornerai ben presto anche per noi, perché la nostalgia si farà sentire”. A queste parole Fedez non è rimasto indifferente e ha deciso di rispondere. Ecco cosa ha scritto: “Bisogna andare avanti, arriveranno delle fi..te vere vedrai! Intanto grazie di cuore”. Il rapper quindi ha fiducia nelle scelte fatte dalla produzione e confida nella buona riuscita della prossima edizione con i nuovi giudici di X Factor 2019.

Fedez parla dei suoi progetti futuri: “Vivere aiuta la creatività”

Cosa farà Fedez nel frattempo? Si sta dedicando moltissimo al figlio Leone, passa con lui molto tempo ed è un papà affettuoso e complice. I video di Fedez e Leone riempiono il suo profilo Instagram perché lui ha piacere di raccontare le sue giornate e condividerle con i fan. E delle sue giornate fa ovviamente parte anche il piccolo Leo, che lui ormai chiama sempre Lello. Nel frattempo, però, continua a scrivere canzoni: “Per adesso mi sto dedicando alla mia famiglia, che è la mia priorità. Sto continuando a scrivere ovviamente, e più sto con loro più scrivo. Vivere aiuta la creatività”, questo ha risposto a chi gli ha chiesto dei suoi progetti lavorativi futuri.