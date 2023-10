Fedez, ancora brutte notizie: è finito di nuovo in sala operatoria

Situazione molto complicata per il marito di Chiara Ferragni, il quale ha dovuto effettuare un’altra trasfusione per un nuovo sanguinamento

Come sta oggi Fedez? Arrivano brutte notizie per il rapper, ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere in questi minuti, nella giornata di ieri, è stato necessario eseguire un’altra trasfusione. Infatti, pare che il marito di Chiara Ferragni ha subito un altro episodio di sanguinamento. Pertanto, è dovuto tornare nuovamente nella sala operatoria per la sutura. Dunque, sembra proprio che il problema non sia stato ancora risolto.

A quanto pare, per il momento, non sarebbero previste le dimissioni per Fedez dall’ospedale. Il rapper dovrà restare ricoverato in ospedale a Milano e al suo fianco c’è sempre Chiara Ferragni. A lanciare l’allarme sullo stato di salute di Federico è stata proprio la nota imprenditrice digitale, la quale è tornata di corsa da Parigi, dove si sta tenendo la nuova stagione della Fashion Week francese. Chiara ha subito parlato su Instagram di “un’emergenza”, che ha fatto preoccupare i fan.

Ed ecco che è poi arrivata la conferma dallo stesso Fedez, che ha condiviso un messaggio sui social network. Il problema è sorto giovedì scorso, quando il rapper è dovuto correre in ospedale, ed è legato a due ulcere. Il marito della Ferragni aveva assicurato che stava molto meglio, dopo aver ricevuto due trasfusioni di sangue.

In questo modo aveva rassicurato coloro che pensavano che avesse avuto una ricaduta del tumore al pancreas, asportato a marzo del 2022. Il chirurgo, che lo operò in quella occasione, ha fatto presente che ciò che è capitato in questi giorni a Fedez “è un evento relativamente raro, un’ulcerazione”.

Intanto, si parla della polemica nata tra Rai e il programma Belve. Francesca Fagnani avrebbe dovuto ospitare nel suo salotto Fedez. Ma i vertici della TV pubblica hanno deciso di evitare questa ospitata. La conduttrice ha tentato di far cambiare idea ai piani alti della Rai, senza ottenere il risultato sperato. La TV pubblica ha assicurato che le motivazioni sono dovute a “l’inopportunità” e il cachet. Il Corriere, però, precisa che Fedez avrebbe rilasciato l’intervista a Belve anche gratuitamente!

Ora la speranza è quella che Fedez si rimetta al più presto e possa tornare a casa con Chiara, per riabbracciare i figli Leone e Vittoria. I suoi fan, nel frattempo, stanno inviando alla coppia molti abbracci virtuali, in attesa di scoprire belle notizie.