Fedez saltato a Belve, la Rai vuota il sacco: c’entrano i soldi

L’indiscrezione che riportava una presunta ospitata di Fedez a Belve di Francesca Fagnani aveva mandato in estasi i fan del rapper e della trasmissione. Recentemente, però, si è vociferato che l’intervista sia saltata per un mancato consenso della Rai e il motivo non sarebbe legato all’attuale convalescenza che Fedez sta vivendo, complice un’emorragia interna che lo ha costretto al ricovero al Fatebenefratelli di Milano.

Fedez-Belve, no della Rai: ecco il motivo

A spiegare il motivo che avrebbe portato la Rai a bloccare l’ospitata di Fedez a Belve ci ha pensato Repubblica. Non ci sarebbero motivazioni di stampo politico dietro tale decisione, bensì economiche: “Da fonti Rai si è appreso che la partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita” si legge. Dietro la scelta di impedire l’intervista a Fedez da parte di Francesca Fagnani, inoltre, non ci sarebbe alcuna finalità di censura, bensì si sarebbe fatta una semplice scelta sul programma di intrattenimento targato Rai 2. Sembra, quindi, che a bloccare l’ingresso di Fedez a Belve sia stata una questione di soldi.

Rai-Fedez, i trascorsi: concerto del primo maggio e non solo

Al di là di quanto trapelato, la Rai avrebbe comunque augurato pronta guarigione al rapper milanese dopo quanto accaduto. In un primo momento, si era ipotizzato che il veto di Viale Mazzini all’ospitata di Fedez a Belve potesse provenire dai trascorsi non proprio idilliaci tra l’azienda e l’artista. Impossibile dimenticare quanto successo al Concertone del primo maggio nel 2021, a cui fece seguito la pubblicazione della telefonata tra lui e Ilaria Capitani (vice direttrice di Rai3), oppure, più recentemente, al Festival di Sanremo 2023, con la sua performance a bordo della nave di Costa Crociere.

Anche Francesca Fagnani era intervenuta a commentare la vicenda dello stop di Fedez a Belve. Dopo essersi augurata che il rapper stesse meglio in seguito al suo ricovero, la conduttrice aveva confermato la mancata partecipazione dell’artista al programma da lei condotto, spiegando come la Rai non l’avesse ritenuta opportuna. La Fagnani aveva anche fatto sapere di non condividere la decisione presa a Viale Mazzini, ma al tempo stesso aveva lasciato aperto uno spiraglio per una possibile futura intervista al rapper.