Fedez al veleno contro Luis Sal: e rivendica Muschio Selvaggio

Lo scorso lunedì, Luis Sal è tornato a sorpresa con una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Dopo un anno di assenza, lo youtuber è tornato a prendere le redini del suo podcast, che per mesi è stato condotto solamente dall’ex amico Fedez e da Mr Marra, il quale aveva preso il suo posto. Nonostante la causa in corso con lo youtuber, il rapper ha scelto di proseguire con il programma, che è sempre rimasta legalmente una proprietà condivisa tra lui e Luis. Qualche settimana fa, però, Fedez e Mr Marra hanno lasciato ufficialmente il podcast, che era ormai diventato impossibile da gestire tra problemi legali ed economici.

A quel punto, è riapparso improvvisamente Luis Sal. Lo youtuber ha preferito non aprire un nuovo podcast, ma bensì riprendere Muschio Selvaggio da dove lo aveva lasciato. Accompagnato dal fratello Martin (già co-conduttore del programma prima della faida con Fedez), qualche giorno fa ha pubblicato la prima puntata della nuova stagione, con ospiti Immanuel Castro e Sdrumox. Fino ad oggi, l’ex di Chiara Ferragni non aveva commentato in alcun modo questa mossa di Luis. Ma, ecco che, poco fa, ha lanciato una pesante stoccata all’ex amico.

Al momento, Fedez si trova negli Stati Uniti d’America per assistere ad uno dei festival musicali più importanti al mondo, il Coachella. Durante una serata del festival, ha incontrato Mike Majlak, uno dei più noti youtuber e podcaster. “Mi ha detto che Mr Marra è il podcaster più forte d’Italia. Anche lui dice che Muschio era meglio prima”, ha scritto in una foto con Mike. Dunque, una frecciata diretta al “nuovo” Muschio Selvaggio, insinuando che Luis Sal avrebbe abbassato la qualità del programma. Ma, non è finita qui.

Il profilo ufficiale di Muschio Selvaggio ha poi ri-condiviso la storia di Fedez. O, meglio, il rapper ha re-postato la sua storia con l’account del podcast. Fino alla sentenza ufficiale del processo, infatti, sia Luis che Federico continuano ad avere accesso a tutti i social di Muschio, così come al canale Youtube. Luis Sal è poi corso ai ripari pubblicando subito dopo un video dell’ultima puntata del programma. Insomma, il conflitto tra i due ex amici è più acceso che mai. Ora, non resta che attendere per vedere come si risolverà almeno legalmente questa disputa.