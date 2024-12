Fedez, addio Ferragni: paparazzato con la sua nuova fiamma!

Dopo la rinascita di Chiara Ferragni insieme a Giovanni Tronchetti Provera, ora tocca all’ex consorte Ferragnez a rifarsi una vita sentimentale. Fedez è stato paparazzato dal settimanale CHI in esclusiva con la sua nuova fiamma. E stavolta sembra essere ufficiale!

Il rapper di Rozzano ha passato un’estate di bagordi circondato da belle donne, gli ultimi flirt ufficiali riguardavano la modella francese Garance Authie, e poi con l’influencer ed ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Rasia. Poi ci sono state Giulia Ottorini e Sveva Magatti, ma sembrava nulla di serio. Ora è da almeno un paio di settimane che, secondo il settimanale, Fedez si frequenta assiduamente con una ragazza misteriosa. Proprio di recente, Federico Lucia aveva postato le foto di una cena da Cracco con questa ragazza, la prima cena nel posto dove era abituato ad andare con l’ex moglie per le occasioni speciali. Sarà la volta buona?

Fedez e la ragazza misteriosa: cosa sappiamo della nuova relazione

Nonostante sui social sembri ancora pieno di rancore nei confronti della ex moglie, dedicandole persino nuovi versi per la sua nuova relazione con il manager di Pirelli, nel privato Fedez parrebbe rifarsi una vita. Giusto oggi vi abbiamo fatto leggere un testo al vetriolo che il rapper ha scritto per il podcast Real Talk in cui lancia bordate a Chiara Ferragni. Eppure, CHI lo ha paparazzato mentre con la sua nuova fiamma esce dopo una serata per dirigersi a casa. Nelle foto si vedono chiaramente Federico Lucia e la ragazza uscire dall’hotel Casa Cipriani e risalire sulla Ferrari diretti a casa del rapper. Impossibile identificare lei, che una volta scoperta la presenza del fotografo di CHI ha prontamente nascosto il viso con cappuccio e sciarpa.

Stando a quanto si legge nell’esclusiva del settimanale, quello che si sa è che lei non parrebbe appartenere al mondo dello spettacolo, per questo ha preferito nascondersi. E’ la prima volta che, tra tutti i flirt di Fedez, non sappiamo chi sia questo nuovo flirt e forse, questa riservatezza più che precauzione può essere segno di serietà. Per pubblicità e per avere i riflettori puntati addosso, qualcun altro non si sarebbe fatto problemi a mostrarsi, ma stavolta le cose sembrano diverse. Che Fedez voglia tenere segreta questa storia proprio per evitare che finisca in pasto ai giornali, vista anche la sua antipatia verso chi si occupa della sua vita privata? Potrebbe essere la volta buona per il rapper, quella di superare il dolore della separazione con Chiara, con una ragazza lontana dal mondo patinato dello showbiz.