Flirt tra Fedez e Luna Shirin Rasia: parla il papà di Michele Merlo

Parole a dir poco incisive quelle usate da Domenico Merlo, padre del compianto ex allievo di Amici, Michele Merlo, prematuramente scomparso nel giugno del 2021 a causa di una leucemia fulminante. Dopo le voci, riportate dal magazine Chi, della presunta relazione tra il rapper Fedez e l’ex fidanzata di Michele, Luna Shrin Rasia, Domenico Merlo non ha voluto stare in silenzio e, attraverso un breve post sulla sua pagina di Facebook, ha fatto sapere ai suoi followers cosa pensa dell’ondata di gossip che ha, inevitabilmente, travolto il ricordo del figlio.

Lo sfogo di Domenico Merlo

Come anticipato, nelle ultime ore Domenico Merlo ha scelto di esprimere la sua opinione circa il presunto flirt tra il rapper di Rozzano e l’ex fidanzata del figlio tramite un breve post su Facebook.

“Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un Artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande UOMO. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza palle. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon Gossip ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi”.

Insomma, parole molto forti e che lasciano intendere perfettamente cosa pensi Domenico Merlo di Fedez e della sua presunta frequentazione con Luna Shrin Rasia. Come affermato da lui stesso, il padre dell’ex allievo di Maria De Filippi non vuole che il nome del compianto figlio venga accostato in alcun modo a quello del rapper di Rozzano, del quale, stando alle sue affermazioni, non pare certo avere una buona opinione.

Per il momento, nessuno sa se la storia tra Fedez e Luna sia effettivamente seria e destinata a continuare o si tratti ancora una volta di uno dei tanti flirt estivi dell’ex marito di Chiara Ferragni. D’altronde, da quando il rapper ha lasciato il tetto coniugale, è stato visto in compagnia di diverse ragazze.

La storia d’amore tra Luna e Michele Merlo

Luna Shirin Rasia è stata la fidanzata storica di Michele Merlo che, come anticipato, è venuto a mancare prematuramente nel giugno del 2021, a soli 28 anni, a causa di una leucemia fulminante. Stando a quanto emerso nei giorni seguenti alla tragedia, era stata proprio lei a chiamare i soccorsi. Quella di Michele Merlo, noto anche come Michele Bird, aveva toccato tutti e aveva lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari, tra i quali vi era anche Luna. La ragazza aveva poi dedicato un post a dir poco commovente a Michele: parole che lasciavano trasparire alla perfezione il grande e profondo legame che li univa.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. […] Grazie di tutto romantico ribelle. Per sempre così.”