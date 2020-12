Fedez contro le malelingue. Nel corso di una diretta su Twitch il cantante ha risposto a chi l’ha accusato di incoerenza per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin. Qualche giorno fa in rete è spuntato un video nel quale Federico Lucia, questo il vero nome del rapper, dichiarava in un’intervista con J-Ax di non essere interessato alla famosa kermesse musicale.

“A Sanremo si va quando le cose vanno male”, ribadiva Fedez nel filmato. A distanza di tempo è stata confermata la prima presenza dell’ex giurato di X Factor sul palco dell’Ariston. Un gesto incoerente per molti. Il marito di Chiara Ferragni ci ha però tenuto a ribadire che effettivamente il 2021 non è uno degli anni migliori per chi lavora nel mondo della musica. Non solo: il 31enne ha puntualizzato di non aver mai ritenuto la coerenza una virtù.

Queste le parole di Fedez a proposito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021:

“Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Ma partecipare a Sanremo è dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto in quel vecchio filmato che risale al 2014. Il 2021 è un anno problematico per la musica. Sanremo è l’unico palco vero, reale, dove poter cantare”

Il riferimento all’emergenza Coronavirus è evidente. A causa della pandemia non è possibile fare concerti o eventi live. Non a caso Amadeus ha dovuto valutare ben 300 proposte prima di scegliere la rosa dei 26 concorrenti in gara a Sanremo 2021. La maggior parte degli artisti italiani ha tentato di entrare nel cast della trasmissione per esibirsi dal vivo e far conoscere la propria musica. Un’opportunità unica, di cui Fedez ha capito la reale importanza.

Ma il giovane ci ha tenuto anche a precisare che col tempo il Festival di Sanremo è cambiato molto e oggi è decisamente più nelle sue corde e nel suo genere musicale:

“Sanremo è cambiato nel tempo. Dall’anno di Mahmood è cambiato tantissimo. Quest’anno c’è un cast pazzesco. Ci sono i Coma_Cose che fanno della musica unica”

Fedez e Francesca Michielin canteranno a Sanremo 2021 l’inedito Chiamami per nome. Si tratta della terza collaborazione tra i due. In passato Fedez e Francesca hanno lanciato le hit Cigno Nero e Magnifico. Il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda dal 2 al 6 marzo su Rai Uno.

Il prossimo anno sarà un anno davvero speciale per Fedez: non solo debutterà sul palco dell’Ariston ma diventerà pure padre per la seconda volta. Chiara Ferragni dovrebbe partorire ad aprile: ancora top secret il nome della bambina in arrivo. La secondogenita per i Ferragnez dopo Leone, arrivato nel 2018.