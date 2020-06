Federico Rossi, scherzo Iene saltato: parla l’artista, con Paola a gonfie vele

Nella puntata del 23 giugno 2020 de Le Iene era prevista la messa in onda dello scherzo fatto dal programma al cantante Federico Rossi. Scherzo che però è stato rimandato a settembre. A renderlo noto è stato il fidanzato di Paola Di Benedetto che attraverso in propri profili social ha informato i fan dello slittamento. I curiosi non temano: dovranno solo attendere qualche mese perché lo stesso Rossi ha assicurato che lo show trasmetterà lo scherzo a settembre. Insomma, c’è solo da attendere un po’ di più. “Ne varrà la pena di aspettare”, ha scritto l’artista che ha messo l’acquolina in bocca. Ricordiamo che solo qualche mese fa, vittima designata del programma Mediaset era stata la sua compagna di vita.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, nessuna nube sulla love story

Di recente Paola e Rossi sono tornati al centro del gossip. Un agente anonimo ha rivelato che la coppia avrebbe avuto forti tensioni dopo la partecipazione della vicentina al Grande Fratello Vip 4. Motivo? Uno scambio clandestino di messaggi tra la Di Benedetto e un presunto uomo sposato. Come era prevedibile l’indiscrezione è stata seccamente smentita sia dal cantante sia dalla vincitrice del GF Vip. D’altra parte, come scritto da GossipeTv, la confessione di tale agente misterioso sembrava fare acqua da tutte le parti risultando piuttosto contraddittoria. La verità è che la coppia è più affiatata che mai, tanto che si parla di una convivenza in arrivo. Qualche giorno fa i due sono stati avvistati a Milano, impegnati nella visita di diversi appartamenti. Il loro nido d’amore sarà scelto tra le dimore del capoluogo lombardo?

Federico e l’addio a Bejamin Mascolo: Benji&Fede non esistono più

Nelle scorse settimane Rossi è stato parecchio chiacchierato anche per la separazione artistica da Benjamin Mascolo, con il quale ha formato il duo Benji&Fede. Entrambi gli artisti hanno precisato a più riprese che lo scioglimento non ha avuto strascichi personali, essendo stato preso di comune accorso e senza alcun risentimento da ambo le parti. Oggi i due modenesi continuano a condividere una sana e salda amicizia, nonostante il futuro professionale li vedrà andare per strade differenti.