Federico Rossi glaciale su Benjamin: “Ora posso dirlo”, fan affranti

C’è chi spera in un ritorno di Benji e Fede, ma potrebbe restare fortemente deluso. Infatti, le ultime dichiarazioni rilasciate da Federico Rossi su Benjamin Mascolo fanno pensare che i rapporti siano critici in questo momento. Anzi, si potrebbe dire che tra loro potrebbe non esserci addirittura più alcun rapporto. A chi ricorda gli inizi della loro carriera questo sembra uno scenario alquanto inaspettato e sconvolgente.

Solo qualche giorno fa, Benjamin Mascolo si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social network, con il quale ha aperto il suo cuore e svelato un lato inedito di sé. Nelle scorse ore, Federico Rossi ha invece rilasciato un’intervista per Cosmopolitan. Qui ha ripercorso il momento in cui il duo Benji e Fede, tanto amato in Italia, si è sciolto. Questo momento risale all’anno 2021, dopo ben 11 anni di sodalizio.

I due avevano garantito, nel tempo, ai fan che il loro rapporto era rimasto immutato, parlando di una grande amicizia. Eppure col trascorrere degli anni la situazione è cambiata, qualcosa pare sia andato storto. Le loro strade sembra non si siano divise solo dal punto di vista musicale, con percorsi da solisti, ma anche come amici.

Nel corso di questa nuova intervista, Federico Rossi ha assicurato di non avere ripensamenti o rimpianti a distanza di anni. A questo punto, ha approfittato del momento per rivelare ai fan finalmente la sua versione dei fatti. Ebbene la decisione di interrompere il rapporto lavorativo pare sia arrivata solamente da parte di Benjamin:

“La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio, un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi. Per me è stata una presa di coscienza e di accettazione. Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello”

Di fronte alla decisione presa da Benjamin Mascolo, che è tornato single dopo la rottura con Bella Thorne, Federico non ha potuto far altro che accettare. In quel momento ha pensato: “Ok, ma sai che forse adesso posso dare sfogo a quello che sono io davvero? A dare il via a un’altra concezione della mia vita personale”.

Così, da quell’istante ha deciso di iniziare a guardare la rottura con Benji in questo modo. “Anche perché non avevo alternativa di guardarla in un altro modo”, ha spiegato Fede. Attraverso le sue parole si percepisce che la decisione presa da Mascolo sul loro duo non l’ha pienamente convinto e l’ha anche deluso, oltre che spiazzato. Nonostante questo, l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto ci ha tenuto a precisare di non aver sofferto:

“Se è successa, se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento”

Così, Federico Rossi non ha potuto far altro che prendere atto e andare avanti per la sua strada. Sembra ancora più evidente il fatto che tra gli ex Benji e Fede oggi non ci sia più alcun rapporto con la successiva dichiarazione del cantante:

“Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita”

Federico si riferisce alla collaborazione che Benji sta realizzando con i Finley attraverso una nuova versione di Dove e quando, la canzone del 2019 che aveva portato il duo al successo. I fan ora sono convinti che tra i due vecchi amici ormai non ci sia alcun rapporto e, in effetti, è difficile pensare diversamente dopo questa intervista.