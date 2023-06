Benjamin Mascolo: “Ora parlo io: perché è finita con Bella Thorne”

Benji, al secolo Benjamin Mascolo, ha parlato in modo dettagliato per la prima volta della rottura con Bella Thorne che, tra l’altro, proprio nei giorni scorsi, ha reso noto che si sposerà con il produttore cinematografico e televisivo Mark Emms. La love story tra l’attrice americana e il cantante italiano fu molto chiacchierata per via dell’approccio alla poligamia. Il gossip del Bel Paese ci ricamò parecchio. I diretti interessati non hanno mai spiegato perché decisero di lasciarsi. Ora lo ha fatto il musicista, confidandosi a Vanity Fair attraverso una lunga intervista.

Dopo aver troncato con Bella, Benji ha affrontato un periodo non semplice. Per questo ha deciso di affidarsi all’aiuto di un psicoterapeuta. “Inutile girarci attorno: ero così ferito dalla fine della storia con la mia ex… È stato un momento molto difficile a livello personale”, ha spiegato il cantante a proposito della scelta di tentare la via della psicoterapia per riprendere in mano la propria vita. Al prestigioso settimanale ammette inoltre di aver accettato situazione che, con il senno di poi, non accetterebbe più:

“Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare. La bisessualità un problema? Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento. Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia…”

Benjamin Mascolo: “Bella Thorne non riusciva a sottrarsi al denaro”

Spazio poi ad una confessione di carattere venale. Mascolo ha raccontato che ad incrinare la storia con la Thorne ci sarebbe stato anche il rapporto che lei aveva con i soldi. A detta del cantante un legame troppo spinto:

“Il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova. Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi”.

A portare la relazione sentimentale su un binario morto sono dunque state visioni della vita troppo differenti. D’altra parte quando i valori fondanti di un’esistenza non collimano con quelli del proprio partner non si va lontani. Ed è questo il motivo principale per cui la love story è evaporata: “Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla”.

Bella Thorne si sposa: anello di fidanzamento da 100mila dollari

Come poc’anzi accennato Bella Thorne ha dimenticato rapidamente l’ex compagno tanto che ora è pronta a sposarsi. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram pochi giorni fa tramite una serie di scatti in cui si è ritratta mentre mostra con orgoglio il suo nuovo diamante prezioso.

La ex star Disney si unirà in matrimonio con il produttore cinematografico e televisivo Mark Emms. I due si sono incontrati alla festa di compleanno di Cara Delevingne a Ibiza del 2022. L’anello donato da Emms a Thorne è un oggetto con diamante taglio smeraldo da oltre 10 carati impreziosito da una coroncina di diamanti baguette. Il valore del gioiello si aggira intorno ai 100.000 dollari.