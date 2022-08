Dalla proposta di nozze alla rottura, a volte, è un attimo: Bella Thorne e Benjamin Mascolo, protagonisti di una storia aperta lunga tre anni, lo scorso giugno hanno reso noto di essersi lasciati, con tanto di addio ai progetti matrimoniali. Nell’annunciare la fine della relazione, l’ex membro del duo Benji&Fede ha consegnato ai suoi profili social una lettera indirizzata all’ex, augurandole ogni bene. Lei, sulla vicenda, ha invece nicchiato. “Ho rotto con Ben per ragioni mie, per favore smettetela di chiedere, è una questione personale”, aveva scandito, stanca delle continue domande sul naufragio sentimentale. A distanza di qualche settimana, l’attrice americana pare che abbia già ritrovato l’amore. Una mazzata per Mascolo visto che l’artista è stata sorpresa dal Daily Mail a baciarsi con il suo produttore. Insomma, la donna si è tuffata nelle braccia di un uomo che ben conosce e già si sprecano congetture maligne.

Bella Thorne sorpresa in Grecia a baciare il producer Mark Emms

“Bella Thorne paparazzata mentre dà un bacio appassionato a un bellissimo uomo misterioso a Mykonos, due mesi dopo lo shock per la fine della sua relazione con Benjamin Mascolo”. Così il Daily Mail. Quell’uomo misterioso si è scoperto essere il suo produttore Mark Emms. Pare proprio che la Thorne abbia definitivamente voltato pagina e chiuso il ‘capitolo Mascolo’. Diversi fan dell’ex coppia hanno ingoiato l’amaro boccone, vedendo infranti i loro sogni, cioè assistere a un ritorno di fiamma tra la star statunitense e il cantante italiano.

Resta da capire come avrà reagito Benjamin al bacio di Bella e Mark. Quel che è sicuro è che il matrimonio fiabesco con l’artista a stelle e strisce non ci sarà.

E pensare che per dare maggiore impulso alla proposta di le nozze, Mascolo e Thorne avevano dato una festa sontuosa a Los Angeles in tempi non sospetti. Non solo: avevano anche preso un aereo ed erano atterrati a Milano, fiondandosi nello studio di Verissimo per rilasciare una zuccherosa intervista a Silvia Toffanin. Pure in quel caso sembrava che tutto procedesse a gonfie vele e che i fiori d’arancio sarebbero presto arrivati tra gioia e tripudi. Non è assolutamente andata così: oggi Bella bacia Emms, Mascolo è già un lontano ricordo.