Benjamin Mascolo: “30 giorni senza lavarmi, il buio. Volevo sparire”

Benjamin Mascolo, cantante dell’ex duo Benji & Fede, ha festeggiato, nella giornata del 20 giugno, il suo trentesimo compleanno. Per celebrare la ricorrenza, Benjamin ha pubblicato un post su Instagram, accompagnato da una lunga descrizione in cui ha raccontato del brutto periodo vissuto fino a poco tempo fa. Ecco cosa ha rivelato.

Cattive abitudini e piacere tossico: Benjamin si racconta

Benjamin ha esordito raccontando delle abitudini sbagliate che lo avevano avvicinato ad una parte buia della sua persona, ma che ora starebbe imparando a gestire. Il cantante ha confessato il desiderio di volersi autodistruggere, nato dopo aver deluso quelle persone che per lui erano importanti: “Sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere” si legge.

La foto pubblicata per celebrare la ricorrenza, ha precisato, lo raffigura mentre è in vasca da bagno: “Mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni“. Benjamin è poi passato a raccontare il piacere tossico provato nel notare come amici e colleghi, non vedendolo da tempo, iniziassero a cercarlo tramite messaggio: “Stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere” ha spiegato.

La luce in fondo al tunnel: “Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze”

Poi, però, ha confessato nella descrizione del suddetto post, avrebbe intravisto la luce in fondo al tunnel. Un gruppo di persone a lui vicine gli avrebbe dato una seconda occasione: “I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro” ha rivelato. Passo dopo passo, Benjamin si è gradualmente lasciato alle spalle quel periodo buio che ha caratterizzato una fase della sua vita. Il cantante ha imparato che non c’è vergogna nell’ammettere di avere bisogno di aiuto.

Benjamin ha poi voluto lanciare un messaggio a tutti quelli che si trovano nella situazione da lui vissuta, ribadendo come sia necessario avere coraggio: “È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate” ha spiegato. “Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per ricordarci chi siamo” ha continuato nella descrizione.

Benjamin Mascolo: chi è, il duo con Fede e la relazione con Bella Thorne

Benjamin ha concluso questa lunga descrizione dicendosi speranzoso che queste sue parole possano aiutare qualcuno in difficoltà, o che stia vivendo ciò che lui ha passato. Pur non entrando nei dettagli di cosa è successo in questo suo periodo buio, il cantante ha voluto regalare questa confidenza ai suoi fan, in occasione del suo trentesimo compleanno.

Benjamin Mascolo ha fatto parte del duo Benji & Fede. Formatosi nel lontano 2010, aveva annunciato la separazione nel febbraio 2020, chiudendo la collaborazione con un ultimo concerto nel luglio dell’anno successivo. Da quel momento, i due componenti hanno intrapreso progetti solisti. Benjamin Mascolo, inoltre, ha avuto una relazione con Bella Thorne, di cui ha recentemente svelato qualche dettaglio.