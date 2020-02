Federico Pietrucci: “Esperimento per Peparini”, e pubblica un video dopo Amici

Amici, Federico Pietrucci dopo l’abbandono: come sta il ballerino

Federico Pietrucci ha reagito bene all’abbandono forzato di Amici dopo la rottura della mano: il ballerino continua a postare su Instagram contenuti di vario tipo, e stando alle prime parole pronunciate dopo l’uscita dal programma pare che voglia presentarsi alla prossima edizione. Al momento dovrà riprendersi dall’operazione a cui si è sottoposto per via della mano rotta; ve ne abbiamo parlato pochi giorni fa e sicuramente in molti lo saprete già: è andato tutto bene, non c’è stata nessuna complicazione e Federico è potuto tornare subito alla vita di tutti i giorni. Vita nella quale c’è spazio anche per i ricordi.

Federico dopo Amici, il ricordo: “Esperimento per Peparini”, il video che piace ai fan

Recentemente infatti Federico ha pubblicato un video su Facebook, intitolato A strange mask, dimostrando di pensare ancora alla sua esperienza ad Amici 19: “Improvvisazione fatta nelle stanze di Amici – queste le sue parole a commento del filmato –. Si trattava di un esperimento che dovevamo fare per Veronica Peparini come compito da fare!”. Un bell’esperimento senza ombra di dubbio, visto che Federico ha ballato benissimo dimostrando ancora una volta quanto meritasse la maglia del Serale.

I messaggi d’incoraggiamento per Federico: nuovo inizio l’anno prossimo?

Entusiasti al riguardo i suoi fan che lo hanno invitato a tornare l’anno prossimo: “Ritorna ad Amici l’anno prossimo – ha scritto una follower – e riprenditi ciò che era già tuo”. “E non è andato al Serale – ha commentato un’altra –? Lui lo strameritava e anche di più”. “Riprenditi presto, Fede – scrive qualcun altro -, sei un ragazzo d’oro e meriti tantissimo”. Non sappiamo se Federico deciderà di presentarsi ad Amici anche l’anno prossimo ma, visto com’è andata ad Andreas Muller, fossimo in lui non ci penseremmo neanche un po’. Sempre meglio che vivere di ricordi, no?