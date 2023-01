Federico Fashion Style non vuole nascondersi più e ha anticipato che presto racconterà tutta la sua verità. Di fronte a questa sua presa di posizione è intervenuta nelle ultime ore Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha ripreso un articolo che parla di queste nuove dichiarazioni dell’hair stylist e si è lasciata andare a un commento epico.

Nei mesi scorsi Federico Fashion Style è stato al centro del gossip per via di alcune accuse da lui ricevute. Si è parlato della sua presunta doppia vita, di relazioni parallele che il famoso parrucchiere avrebbe avuto negli anni. Ed ecco che lo stesso hair stylist ha fatto ritorno sui social network, dove ha ammesso di aver inviato diverse diffide. Non solo, ha anche aggiunto che da ora in poi sarà trasparente con il suo pubblico.

Federico Fashion Style ha innanzitutto fatto sapere di aver trascorso il primo giorno del 2023 in modo perfetto “con la compagnia giusta”. Con lui c’era anche la figlia. Detto ciò, ha rivelato di essere ancora più sicuro di ciò che ha deciso di fare: “Sono felice e sto molto bene”. Ha, inoltre, precisato: “Ed è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone”. Questo riferendosi alla fine della sua storia con la madre di sua figlia. Il noto parrucchiere ha poi spiegato:

“Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando. Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre”

Dunque, Federico Fashion Style ha così promesso che presto farà chiarezza con i suoi fan, rivelando come stanno davvero le cose nella sua vita sentimentale. L’hair stylist ha dichiarato che per lui il 2023 sarà di sicuro un anno di rinascita, non solo per i cambiamenti, ma anche nel lavoro, tra progetti e sorprese.

Arrivando alla reazione di Sonia Bruganelli, ha commentato questo titolo di Biccy: “Federico Fashion Style sta con un uomo? Finalmente confessa la verità“. Come sempre, la moglie di Paolo Bonolis ha usato la sua spiccata ironia per condividere il suo commento: “Sono sconvolta. Non lo avrei mai pensato…”. In effetti, il fatto che Federico possa essere gay non stupisce molti, anzi. Negli anni si è spesso vociferato che da parte sua ci fosse un interesse anche verso gli uomini e, chiaramente, non ci sarebbe nulla di male se così fosse.

Finora Federico Fashion Style non ha ancora fatto ufficialmente coming out. Come lui stesso ha rivelato, presto parlerà e racconterà la verità.