Letizia Porcu, secondo dei rumors gossippari, avrebbe una nuova fiamma. L’ex moglie di Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, dopo la burrascosa fine del matrimonio starebbe frequentando Vincent Arena, uno dei dj, producer e compositori italiani più prolifici e di maggior successo. Basti pensare che nel 2021 è stato tra i 100 producer più ascoltati di Spotify a livello mondiale. La notizia è stata data dall’esperta di cronaca rosa attiva su Instagram Deianira Marzano (e confermata anche da Amedeo Venza, altro gossipparo attivo sui social). Il retroscena racconta che Letizia, a cavallo del Capodanno, avrebbe iniziato a frequentare Arena, con il quale la Porcu sarebbe stata vista passeggiare per le vie dello shopping di Roma, mano nella mano. Il primo incontro sarebbe stato casuale, ad un parco divertimenti per bambini. Da allora i due avrebbero iniziato a frequentarsi come coppia.

La reazione di Federico Fashion Style

Nel frattempo Federico Fashion Style pare che voglia lasciarsi definitivamente alle spalle il capitolo matrimoniale. Dopo essersi disperato per il crac sentimentale (i suoi sfoghi sono pure diventati virali sul web), sembra essere pronto a ripartire. “Quando si chiude una porta si apre un portone”, ha scritto, riferendosi a se stesso e facendosi forza per affrontare il 2023. Ammesso e non concesso che lo ‘spiffero rosa’ su Letizia e Vincent sia veritiero, l’ex moglie del parrucchiere dei vip ha seguito alla lettere ciò che l’ex marito si è imposto come augurio. Pare infatti che per lei si sia davvero aperto un portone.

Lauri ha inoltre sostenuto innanzi ai propri fan che nel 2023 la parola d’ordine per lui è “guardare avanti”. Non solo: ha reso noto che a breve rivelerà tutta la verità sul matrimonio con la Porcu giunto al capolinea in modo tutt’altro che sereno. E se lui, a più riprese, già ne ha discusso pubblicamente del tema, seminando qua e là qualche indizio sulle cause della rottura, Letizia se ne è sempre stata muta. Zero parole, zero dichiarazioni, zero frecciatine. Niente di niente. A volte il silenzio è d’oro. E, come disse un tale, un bel tacer non fu mai scritto.