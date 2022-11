Il famoso hair stylist si è sfogato sui social network non riuscendo a trattenere le lacrime per il difficile momento che sta vivendo

Periodo complicato per Federico Fashion Style. Il noto esperto di bellezza ha chiuso la lunga relazione con la compagna Letizia Porcu e questo ha influito pesantemente sulla sua vita privata, come raccontato pure in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.

A risentirne soprattutto il rapporto tra Lauri e la figlia di nove anni Sophie Maelle, alla quale l’hair stylist è legatissimo. Nelle ultime storie Instagram, realizzate dall’ultimo salone aperto a Firenze, il parrucchiere si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro l’ex, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Federico Fashion Style e il dolore per la figlia Sophie

Disperato, Federico Lauri ha spiegato ai suoi follower che Letizia Porcu ha imposto degli orari per le chiamate tra il giurato de La Pupa e il Secchione e la figlia. “Ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 7.30 e alle 21” – ha confidato Fashion Style tra le lacrime – “Sto male, la chiamo e non mi risponde. Le scrivo e non mi risponde e mi dice ‘devi aspettare l’orario’. Poi dicono che io dico bugie, che ho una vita parallela, ma quale vita parallela?”.

In questi mesi più di qualcuno ha infatti accusato Federico Fashion Style di aver avuto una vita ambigua per anni, che alla lunga avrebbe portato alla fine del rapporto con l’ex compagna conosciuta durante l’età dell’adolescenza e mai sposata:

“La verità lei la sa! Lei ha accettato di rimanere a casa, lei era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto nessuna vita parallela e lei lo sa bene. Vi chiedo di rispettare la mia sofferenza, io non vado a ballare tutte le sere, a farmi vedere felice come fa lei facendomi del male perché lei ha la bambina. Io sono sempre fuori per lavoro, se non fosse così mia figlia starebbe sempre con me! Quando io vado via mia figlia si mette la colla e mi dice: ‘Papà, vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre’. Se c’è un Dio ci sarà giustizia perché io voglio solo l’amore di mia figlia. Nessuno si può permettere di dirmi che devo chiamarla solo alle 7 di mattina!”

La piccola Sophie Maelle è nata con l’aiuto dell’inseminazione artificiale: Federico Lauri e Letizia Porcu hanno fatto ricorso alla scienza dopo numerosi tentativi andati male. La bambina è stata fortemente voluta dall’ex coppia e oggi la piccola è molto legata ad entrambi i genitori.

Federico Fashion Style contro l’ex compagna Letizia Porcu

Federico Fashion Style si è poi lasciato andare ad una confessione inaspettata: la storia d’amore con Letizia Porcu sarebbe finita da tempo, da almeno tre anni. A chiudere, a detta di Lauri, sarebbe stato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle che aveva già capito che oltre il bene profondo non c’era più un amore vero. Ma poi i due avrebbero deciso di continuare ad andare avanti per la piccola Sophie Maelle, fino a quando il rapporto non si sarebbe deteriorato completamente. Lauri ha dunque svelato:

“Tra me e lei non c’era più amore da tre anni. Lei era consapevole che la nostra storia fosse finita. Noi stavamo insieme per amore di nostra figlia e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente. Poi dopo ti accorgi che le persone che avevi vicino non sono le persone che pensavi di avere vicino. Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita, perché io non credo più nell’amore. L’amore non esiste. Io sto male per mia figlia”

Accuse piuttosto pesanti alle quali Letizia Porcu, che non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha ancora risposto. Come reagirà a queste affermazioni?