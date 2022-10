Federico Fahion Style, è finita con la compagna Letizia: l’annuncio

Arriva con un comunicato di poche e semplici parole un nuovo triste annuncio in materia sentimentale: Federico Fashion Style e la moglie Letizia Porcu si sono ufficialmente lasciati. A rivelarlo è la stessa Letizia, con una Instagram Stories pubblicata pochissimi minuti fa dal suo profilo privato e subito ricondivisa da Alessandro Rosica, alias Investigatore Social.

Si tratta di una rottura importante, visto che non arriva dopo una relazione lampo ma bensì dopo un rapporto sentimentale durato per ben 17 anni. Un periodo lungo e intenso, nel corso del quale la coppia ha anche avuto una figlia, Sophie Maelle. Ecco le parole della Porcu via social: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia.

Stando alle parole di Letizia, dunque, non ci sarebbero particolari tensioni all’interno della coppia, che avrebbe così deciso di farla finita di comune accordo. Almeno per il momento, tutto tace sul profilo di Federico Fashion Style, che non ha né ricondiviso la Stories dell’ex né tantomeno ha commentato con un post quanto accaduto. Non sembra in ogni caso che questo sia per lui un periodo particolarmente difficile: nelle scorse ore, infatti, il parrucchiere dei vip si è fatto vedere sui social come sempre felice e allegro, impegnato a divertirsi con i suoi amici vip in occasione del suo party di compleanno esclusivo.

Federico Fashion Style e l’ex Letizia: la loro storia

La storia d’amore che ha legato per tanti anni Federico Lauri e la ormai ex compagna è iniziata nel 2006, nonostante i due abbiano deciso di fidanzarsi ufficialmente solo nel 2013. Dal loro rapporto è nata una figlia, Sophie Maelle, avuta tramite inseminazione artificiale.

A lungo, Porcu (che gestisce uno shop online) si è dovuta sorbire critiche e frecciatine per aver deciso di mettersi insieme ad un personaggio bizzarro e sopra le righe come Lauri. Tuttavia, non si è mai fatta scalfire e anche quando in molti le chiedevano se il fidanzato e padre della figlia fosse in realtà gay lei ha sempre risposto, cocciutamente: “Se ti vesti in un certo modo o fai il parrucchiere e lo stilista non sei necessariamente gay”. Ora che la loro storia d’amore è finita, sarà di certo ancor più difficile prendere le difese di Lauri, cosa che magari arrivata a questo punto potrebbe non essere nemmeno più interessata a fare.