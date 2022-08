Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, nelle scorse ore è stato operato. Lui stesso lo ha reso noto, tramite un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram: non si è trattato di un intervento d’urgenza o per un particolare problema fisico, bensì di un intervento estetico. Il parrucchiere dei vip nonché ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha tenuto a sottolineare di stare bene e che non c’è motivo di preoccuparsi. Quindi, ha spiegato nel dettaglio i motivi che lo hanno spinto ad andare sotto i ferri: ha scelto di affrontare l’operazione per rimuovere dei chili sulla fascia addominale. Quegli stessi chili nascosti per anni tramite pantaloni a vita alta e fascia contenutiva. Lauri ha raccontato che fino ad oggi ha considerato ciò un inestetismo del suo corpo che lo ha fatto sentire parecchio a disagio.

“Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo”. Così ha esordito Federico Fashion Style nel post social in cui si è immortalato su un lettino ospedaliero a intervento concluso. “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili – ha riferito -, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente”. Da qui la scelta di soluzioni temporanee e di ‘fortuna’, come ad esempio mettere pantaloni a vita alta e fasce contenutive, predisposte per celare ciò che lui considerava un difetto.

“Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenutiva) che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno x anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria (nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi). Ma questo e il mio punto di vista!“.

Lauri ha aggiunto che, prima di ricorrere all’intervento chirurgico, ha tentato altre strade per risolvere il problema. Ha provato con le diete, con regimi alimentari specifici e con diverse attività sportive guidate da professionisti, senza però riuscire ad ottenere il risultato desiderato. Alla fine ha fatto una scelta drastica ed ha deciso di operarsi. “Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione!”, ha evidenziato l’hair stylist.

Il post è stato subito preso d’assalto dai followers. Tantissimi coloro che hanno espresso sostegno all’ex star di Ballando con le Stelle, affermando che ha preso la decisione giusta e che ogni persona è libera di affrontare i propri problemi come meglio crede. Anche qualche vip si è fatto vivo sotto al messaggio. La conduttrice Alba Parietti e il chirurgo estetico Giacomo Urtis hanno piazzato un cuore rosso, chiaro segno che entrambi condividono le parole del parrucchiere che ora trascorrerà un periodo di riposo.