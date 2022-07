Federico Fashion Style prezzi troppo alti? “Falso!” e mostra il listino

L’hair stylist è stato criticato duramente per i costi di taglio e piega presenti nel suo nuovo salone di bellezza in Toscana

Ancora una polemica per Federico Fashion Style, l’hair stylist più discusso del piccolo schermo. Di recente l’esperto di bellezza ha aperto un nuovo salone a Firenze dopo quelli di Anzio, Roma, Napoli e Milano. Un negozio lussuoso, con tanto blu e oro, dove coccolare tutte le clienti toscane. Un nuovo traguardo importante per Lauri, che nell’ultimo anno è stato grande protagonista in tv tra Ballando con le Stelle su Rai Uno e La pupa e il secchione su Italia Uno. Ma nonostante la passione per il piccolo schermo Federico è completamente devoto al suo lavoro, che lo porta di continuo in giro per l’Italia.

Subito dopo l’inaugurazione a Firenze i prezzi del nuovo salone di Federico Lauri sono finiti nel mirino di alcuni utenti. A detta di molti il 33enne avrebbe dei costi esagerati per un taglio o una semplice piega e decisamente più alti rispetto ad altri saloni. Accuse alle quali il diretto interessato ha voluto rispondere in prima persona, rimarcando di avere un listino prezzi giusto e in molti casi più basso di quello dei suoi competitor, che a volte userebbero dei mezzucci per ingannare le persone.

Chiaro, diretto e pungente, come sempre, lo sfogo di Federico Fashion Style:

“Parlate tanto del mio listino prezzi ma sono prezzi normali. Stavamo leggendo quello degli altri e fanno differenze per piega media, lunga, corta…Beh nei miei saloni la piega costa comunque 25,00 euro se ce l’hai lunghi o corti. Ma non ho capito che fanno: si mettono con il metro? 45 euro corta, 50 lunga costa dalla concorrenza. Poi il balsamo che addirittura si paga 12 euro, da me è compreso! Il taglio quanto costa? In che senso ci sono più tagli? Il taglio è uno solo, si taglia con la forbice!”

Federico Lauri ha precisato che un taglio nel suo salone di bellezza costa all’incirca 48 euro anche se il prezzo sale se la cliente desidera uno stravolgimento totale del look. Ha poi voluto concludere con una bella frecciatina:

“Credetemi, i miei prezzi sono pure più bassi di tanti parrucchieri che sparlano. Però prima di parlare contate fino a dieci: non dite stron**te e poi avete i prezzi più alti dei miei. Inoltre ho dimenticato una cosa, dei saloni da parrucchieri hanno i caschi degli anni ’90, ma rimodernatevi…”

I prezzi di Federico Fashion Style

Senza alcun problema Federico Fashion Style ha condiviso il suo listino prezzi su Instagram. Un taglio da donna costa 48 euro se a realizzarlo è Lauri in persona: solo 35 se invece a tagliare è un collaboratore dell’hair stylist. 25 euro lo shampoo più piega mentre per il colore intero tocca sborsare 120 euro. 80 se si preferisce il colore ad henné.

Le extension a fila singola costano 300 euro mentre quelle a fila intera 1200 euro. Il rimontaggio parte da 25 euro. Per lo shatush si va da 180 euro a 230 euro mentre il costo delle meches oscilla tra 140 e 180 euro. Da 90 a 140 euro per la decolorazione.

Il salone di Federico Fashion Style offre inoltre dei trattamenti specifici per il benessere del capello. Come: scrub della cute (35€), maschera ristrutturante (15€) e hair therapy (40€). Lauri si occupa inoltre della bellezza maschile: come per la parte femminile, se a tagliare è Federico il prezzo si aggira intorno ai 48 euro. In caso contrario bastano 28 euro.

12 euro per una barba, 30 per il colore, 80 per una permanente. Se si desidera un trattamento alla cheratina si parte dai 100 euro in su.