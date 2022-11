Federico Fashion Style, le foto dopo Verissimo irritano: critiche dure

L’hair stylist è stato travolto dalle critiche sui social per una foto in cui appare sereno e gioioso, a pochi giorni dalle lacrime in tv

Federico Fashion Style è stato travolto dalle critiche nelle ultime ore sui social. L’hair stylist dei Vip, e non solo, è stato preso di mira a causa di alcune fotografie in cui appare felice e spensierato. Nulla da obiettare in tempi non sospetti, se non fosse che non molti giorni fa si è mostrato al pubblico di Verissimo come un uomo triste e abbattuto. Nello studio di Silvia Toffanin si è detto disperato per la fine del suo matrimonio con Letizia, sembrava insomma sull’orlo di un baratro. Non è passato molto tempo da quell’intervista e sui social è apparso adesso sorridente e gioioso.

A far infuriare gli utenti di Instagram non è solo la fotografia, ma anche la didascalia scelta da Federico Lauri. Queste le parole che si leggono sotto alle foto sotto accusa: “La vita è un gioco… Quando sei game over non c’è più niente da fare… Quindi divertiti!”. Non ha mancato di inserire anche l’hashtag “#newlife”, che sta per “nuova vita”. Sembra pronto oggi a voltare pagina e ricominciare ma il fatto che sia passato così poco tempo dalle lacrime a Verissimo alla felicità su Instagram ha fatto sorgere più di un dubbio.

Sotto al post in questione ci sono una serie di commenti contro Federico Fashion Style. Tanti hanno commentato ironicamente “Un uomo distrutto dal dolore”, oppure c’è chi ha domandato “Ma non eri disperatamente disperato?”. Il riferimento all’intervista a Verissimo in cui era addolorato è palese. E infatti in altri commenti si leggono persino insulti per questo motivo: “A Verissimo era super disperato, che pagliaccio”.

Federico Fashion Style ha scatenato l’ira dei social con questo post in cui afferma di voler cominciare una nuova vita. C’è da dire che gli utenti sarebbero anche disposti a concordare con la voglia di ricominciare dopo la fine di un matrimonio, ma non riescono a passare sopra all’enorme differenza tra Federico a Verissimo e Federico su Instagram. Se fosse così disperato e sofferente come aveva detto, allora sui social si vedrebbe. Per alcuni il problema sarebbe questo: “Una persona che non sa uscire dal suo personaggio! Aggiungo anche un bravissimo attore”. “Coerente con l’intervista dalla Toffanin!”, si legge in un altro commento. Avrebbe recitato la parte dell’uomo lasciato e che soffre, insomma.