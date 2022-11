Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è sbarcato nel salotto di Verissimo per parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu. I due sono stati assieme per 17 anni ed hanno avuto una figlia, Sophie (5 anni). Nei giorni scorsi, un fulmine a ciel sereno: lei, tramite un post scritto su Instagram, ha rivelato di aver lasciato il parrucchiere dei vip. Secondo la versione di Lauri, quel post di addio, non è stato concordato con lui, fatto piuttosto bizzarro. Federico ha addirittura detto che proprio tramite il già citato post ha scoperto di essere stato piantato in asso. Silvia Toffanin ha incalzato l’ospite e ha provato a far emergere le cause profonde della rottura, senza riuscirvi in quanto Lauri ha pronunciato un discorso alquanto nebuloso, oltre a rivelare di essere stato diffidato da Letizia.

“Sto passando un momento difficile e inaspettato. Già lo sapevo però che questo prima o poi sarebbe successo. Perché? Perché è da un po’ di tempo che tra noi non andava più, da circa due anni e mezzo. Letizia però per me è una persona speciale e importante e lo rimarrà per sempre. Anche se oggi è così, rispetto la sua scelta. Lei ha scelto di troncare, l’ho saputo con un post su Instagram”. Così ha esordito Federico Fashion Style, piangendo.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha poi dichiarato di aver scoperto dell’addio su Instagram. Nonostante ciò ha continuato a dire di non essere pronto a staccarsi definitivamente dalla compagna. Motivo per cui non si è levato la fede nuziale: “Io ho ancora la fede, non riesco a immaginare una vita lontana da lei, anche per nostra figlia. Però ne sono consapevole che è finita. Siamo ancora sotto lo stesso tetto, dobbiamo adesso trovare una soluzione che tuteli la nostra figlia”.

In questi anni, tantissimi telespettatori e appassionati di gossip hanno sostenuto che Federico Fashion Style fosse gay. “Se ne leggono tante, ma poi la verità la sappiamo io e lei”, ha chiosato il parrucchiere, senza né smentire né confermare. La padrona di casa di Verissimo ha chiesto se tale incessante vociferare può avere influito sul suo rapporto con Letizia. A questo punto Federico ha reso noto di non poter aggiungere altro in quanto è stato diffidato dall’ex compagna: “Non posso dirti i dettagli perché lei mi ha diffidato. Io però sarei andato avanti a vita con lei”.

“Ma se c’è una diffida vuol dire che vi siete lasciati male”, ha sottolineato giustamente la Toffanin. L’ospite, sempre piangente, ha confermato: “Sì, è vero, ma in questo momento vogliamo tutelare nostra figlia. Questa è la priorità“. La conduttrice è tornata a incalzare, descrivendo Lauri come una persona “ambigua”. “Se stai assieme a una persona da tanto hai avuto tante conferme, se c’era qualcosa che non andava poteva dirlo prima. Ma mi fa male pensare a una vita senza di lei”, la replica di Lauri.

“Magari era una more tipo fratello e sorella”, ha azzardato la Toffanin, con Federico che ha dato l’ennesima risposta assai ‘ambigua’: “Un amore particolare, però condiviso. Lei era consapevole di questo amore che stavamo vivendo. Era un nostro “comune accordo” questo “tipo di amore””.

Sui social è piovuto di tutto: qualche telespettatore ha detto di essere stato convinto dalla versione di Lauri. Tantissimi altri utenti invece hanno attaccato pesantemente il parrucchiere, parlando di “sceneggiata” e tornando a ri-sostenere che Federico sia gay e che sarebbe questo il vero motivo dell’addio di Letizia. Una voce che, naturalmente, dopo la notizia della rottura, è tornata a farsi ancor più tambureggiante.

“Silvia ce la sta mettendo tutta per fargli ammettere “sono gay, ma per motivi… ho scelto di stare in un matrimonio etero”. Lei, dopo anni, si è rotta i co***ni di sta farsa”, ha tuonato una telespettatrice su Twitter. Sono cascati tantissimi altri commenti simili. “Mah! Secondo me lei non riusciva più a portare avanti questa finta relazione ormai finita da tempo”, il pensiero di un’altra utente. E ancora: “Che scenetta patetica, oddio”. Non è passato inosservato il passaggio in cui Lauri ha parlato di un “accordo” su tale “tipo di amore”. “Lo ha anche detto era tutto un accordo! Punto”, ha chiosato una donna, sempre su Twitter. “Attenzione! Che tipo di “amore”?”, si è chiesto qualcun altro.

Altri commenti a caldo: “Vabbè, lei lo avrà lasciato perché si è rotta di fare la moglie di copertura”; “Perché Federico non ammette pubblicamente che è palesemente gay!? Cioè boh”; “Tipo fratello e sorella! Hahahahahaaaaaa, muoio Toffanin”; “Ma Federico piange senza lacrime?”. Etc etc…