Federico Fashion Style, con l’ex Letizia finisce male: il gossip

In un primo momento, sembrava quasi che la relazione fra Federico Fashion Style e la storica compagnia Letizia Porcu si fosse conclusa nel migliore dei modi e con grande comprensione da parte di entrambe le parti. La verità, tuttavia, sembrerebbe stare da un’altra parte.

Nelle scorse ore, infatti, sono apparse online delle indiscrezioni che raccontano una storia ben diversa, fatta da reciproche ripicche ma soprattutto da una furiosa litigata che avrebbe coinvolto entrambi. A rivelare quello che starebbe effettivamente accadendo tra i due ex fidanzati è stato Alessandro Rosica in arte Investigatore Social, che ha raccontato via Instagram qualche succoso retroscena in merito.

Contrariamente a quanto raccontato da Letizia, che su Instagram aveva pubblicato una Stories molto accomodante, si dice che tra i due sia ufficialmente guerra. A causare i dissapori fra Federico Fashion Style e Letizia sarebbero state soprattutto le presunte bugie raccontate dal parrucchiere e alla sua “seconda vita”. Standoa a quanto rivela Rosica, tra i due ci sarebbe stato un furioso litigio, seguito da una serie di segnali social abbastanza inequivocabili.

Dopo la fine della relazione, Letizia è diventata irreperibile sui social. Federico Fashion Style, al contrario, è ancora attivissimo e continuerebbe a lanciare alla ex compagna una serie di frecciatine. Chi sperava in una rottura sentimentale tutta rose e fiori, dunque, resterà deluso, visto che si dice proprio che i due siano “ai ferri corti”.

Inutile negare che a questo punto ci sia un certo livello di preoccupazione rispetto alla serenità dell’unica figlia della coppia, la piccola Sophie Maelle, che oggi si trova fra due fuochi.

Federico Fashion Style: l’annuncio della fine della sua storia d’amore

Mentre Federico Lauri continuava a pubblicare video e foto della sua festa di compleanno come se nulla fosse, Letizia informava i suoi follower della sua rottura sentimentale, avvenuta dopo quasi 17 anni di relazione. Porcu, sul suo profilo, aveva scritto semplicemente “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.

Nel corso degli anni, l’ex di Federico Lauri aveva dovuto sopportare le perfide malelingue della gente. Sono infatti sempre stati in molti a pensare che la relazione fosse in realtà funzionale per coprire la presunta omosessualità, sempre negata, di Federico Fashion Style.