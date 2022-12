Federico Fashion Style è gay? Questa è senza ombra di dubbio una delle domande che più spesso il pubblico televisivo si è posto, prima assistendo a Il Salone delle Meraviglie e poi con la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Parlando per stereotipi duri e puri, i dubbi sono nati soprattutto per il suo stile particolarmente eccentrico e per i suoi atteggiamenti effemminati.

Eppure, fino ad oggi, Federico Fashion Style un coming out vero e proprio ancora non l’ha fatto. Anzi, come molti sanno il noto hair stylist è stato insieme per molti anni alla sua ormai ex compagna, Letizia Porcu, con la quale ha anche avuto una bambina, Sophia Maelle, nata con la fecondazione assistita. Una relazione che si è ufficialmente chiusa nelle scorse settimane e che è stata annunciata con un post da parte di Letizia che sembrava essere conciliante ma che, in realtà, nascondeva a quanto pare più di qualche altarino. Lo stesso Federico Fashion Style, in un’intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, ha confermato che la rottura non è stata per nulla pacifica, anche se da tempo ormai i due vivevano vite separate.

Era dunque quasi scontato che, una volta tornato single, Federico Fashion Style sarebbe tornato a ricevere sempre le stesse domande. Quando su Nuovo gli è stato chiesto di confermare o smentire le voci che lo vorrebbero già insieme ad un’altra persona, questa volta un uomo, il parrucchiere ha commentato: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio”.

Rispondendo poi ai rumors secondo cui nella sua vita ci sarebbe un altro uomo, Federico Lauri ha aggiunto:

“In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera.”

Federico Fashion Style cambia versione

Oggi il parrucchiere dà alla fatidica domanda la classica risposta vaga dove dice tutto e non dice niente. Eppure, appena un anno fa, nel salotto di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone si dichiarava eterosessuale convinto. “Io sono etero e non ho nulla da nascondere” aveva commentato Lauro, ai tempi.

Federico Fashion Style: lo sfogo rivolto all’ex compagna Letizia Porcu

Giorni fa, Lauri aveva messo mano alle sue Instagram Stories per una vera e propria sceneggiata con la quale si scagliava nei confronti dell’ex. Lacrimando “a secco”, l’hair stylist aveva dichiarato che Letizia Porcu, a quanto pare, gli permette di incontrare la figlia solo in determinate fasce orarie.

Nello sfogo, inoltre, Federico Lauri aveva raccontato che l’ex compagna gli avrebbe recriminato di aver avuto per molto tempo una vita parallela, prima del crac. Anche da qui, per l’appunto, erano nati i nuovi pettegolezzi rispetto ad un’altra misteriosa fiamma di sesso maschile.