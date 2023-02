Periodo particolarmente complicato per Federico Fashion Style. L’hair stylist si è separato dalla compagna Letizia Porcu dopo diciassette anni insieme e vedere la figlia Sophie Maelle è diventato più difficile che mai dato che i due ex non hanno mantenuto un buon rapporto. Inoltre l’esperto di bellezza ha fatto coming out a Verissimo perché, a suo dire, costretto dalle dichiarazioni che terze persone stavano facendo sul suo conto.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Federico Lauri ha confidato di stare molto male e di aver perso addirittura 25 chili. Una situazione piuttosto stressante dal punto di vista fisico e mentale, che sta provando parecchio il giurato de La Pupa e il Secchione. Fashion Style ha ammesso di non aver ancora detto alla figlia, che oggi ha cinque anni, di essere gay.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha poi svelato il dramma che sta vivendo da padre single:

“Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Avrei preferito trovare un accordo pacifico, ma lei vuole andare in tribunale”

Federico Fashion Style contro l’ex compagna Letizia Porcu

Tra Federico Fashion Style e l’ex compagna Letizia Porcu si prospetta una guerra legale. E il 33enne non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina:

“Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”

Da qualche mese Letizia Porcu sta frequentando il deejay e producer Vincent Arena, fino a qualche tempo fa migliore amico di Selvaggia Roma (ex di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip). I due, stando ai gossip, si sarebbero conosciuti ad una cena grazie ad amici in comune e ci sarebbe stato un colpo di fulmine per entrambi.

Resta invece single (ma non casto) Federico Lauri, che ha ribadito che ad oggi il suo unico amore resta la figlia Sophie Maelle, che ha avuto grazie alla fecondazione assistita. Tre anni fa Fashion Style ha rivelato a Letizia Porcu di essere gay anche se, ha precisato, è sempre stato fedele (sia fisicamente sia mentalmente) alla donna nei tanti anni di relazione.

Se la sua vita privata è alle prese con un vero e proprio terremoto, Federico Fashion Style può consolarsi con il lavoro che procede a gonfie vele: il giovane ha diverso saloni attivi in giro per l’Italia.