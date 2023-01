Letizia Porcu ha finalmente ritrovato la serenità al fianco di un nuovo uomo. A confermarlo è la stessa ex compagna di Federico Fashion Style, con cui di recente ha burroscamente chiuso una storia d’amore durata ben 17 anni e dalla quale è nata la figlia Sophie Maelle, avuta tramite fecondazione in vitro.

Nelle scorse ore, via Instagram Stories, Letizia Porcu ha deciso di uscire allo scoperto una volta e per tutte, pubblicando un tenero selfie nel quale la vediamo in compagnia del suo nuovo compagno. La persona che ha preso il posto di Federico Fashion Style nel cuore di Letizia è Vincent Arena, che ha a sua volta ricondiviso la Stories sul suo seguito profilo. La foto parla molto chiaro: nello scatto, infatti, i due sono insieme in macchina e lui si piega per regalare alla fidanzata un tenero bacio sulla guancia.

Ma chi è Vincent Arena? Basta farsi un giro sul suo profilo per scoprire che non è esattamente un uomo qualunque. Si tratta, infatti, di uno dei produttori musicali italiani più apprezzati in circolazione. Alle sue spalle, tra le altre, ha importanti collaborazioni con aziende del calibro di Disney e del relativo Marvel Cinematic Universe (quello dei supereroi Avengers, per capirsi). Ma non finisce qui. Vincent Arena è infatti la mente dietro alla base musicale di I see you, il primo singolo in collaborazione fra i due ex gieffini Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano, pubblicato pochi giorni fa.

Federico Fashion Style: com’è finita con Letizia e le sue ultime dichiarazioni

In un primo momento sembrava che la storia fosse finita nel miglior modo possibile, ma ben presto la verità è venuta a galla. Settimane fa, Federico Fashion Style si era infatti reso protagonista di un vero e proprio psicodramma su Instagram Stories, dove si sfogava rispetto al fatto che Letizia non gli lasciasse di vedere la figlia quanto avrebbe voluto.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci rispetto ad una presunta “doppia vita” che Federico Lauri avrebbe avuto parallelamente alla sua storia con Letizia. Ma queste, per usare un gioco di parole, sono per il momento solo chiacchiere da parrucchiere. Se e quando Lauri vorrà parlare lo farà (e, proprio di recente, il parrucchiere ha anticipato di voler raccontare molto presto la sua verità).