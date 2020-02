Federico Amici sfogo: “Non voglio tornare alla vita di prima”

Concorrenti Serale Amici 19: Federico riuscirà ad accedere alla nuova fase del programma?

Federico Pietrucci confida nelle proprie capacità. Sa che, tenendo duro in questi ultimi giorni, potrebbe avere tra le mani la maglia verde del Serale di Amici 19. È il suo sogno. Non può chiedere di meglio. Peccato che debba convincere tutti i professori – sia di ballo sia di canto – per poter andare avanti nel suo percorso e la strada non è solo inerpicata, ma è anche ricca di avversari difficili da battere: nella sua categoria c’è la ballerina di danza classica Karina, che ha dimostrato largamente di che pasta è fatta, e la grintosa Talisa, che ha dalla sua parte Timor Steffens. Riuscirà ad avere la meglio su di loro?

Amici news, Federico: nervosismo tangibile

Federico di Amici 2020 non riesce più a controllare il nervosismo e si è lasciato andare a uno sfogo: “Non voglio tornare alla vita di prima. Secondo me è giusto che io vada avanti. È ovvio che i professori sappiano più di me, ma questa cosa mi sta facendo innervosire”. Nell’ultima puntata, gli insegnanti hanno dato a Gaia Gozzi – attraverso un voto alto – la possibilità di cantare davanti a una commissione esterna e di ottenere un posto al Serale. Gaia adesso si sta concentrando sulle prossime esibizioni e ha trovato anche del tempo per aprire il suo cuore, parlando della situazione difficile vissuta dopo aver lasciato casa. Anche a Federico verrà offerta la stessa opportunità?

L’impegno di Federico Pietrucci ad Amici di Maria De Filippi: basterà?

Sta preparando nuove coreografie e sta cercando, almeno quando danza, di non lasciarsi sopraffare dalla preoccupazione di non farcela: “Mi sono proprio divertito durante la performance”. Lui e gli altri allievi nella sua stessa situazione hanno avuto la possibilità di potersi esibire davanti alla commissione, ma se la sono giocata male e Marcello Sacchetta li ha rimproverati. Stanno sbagliando tutto e scopriremo solo pochi giorni prima dell’inizio del Serale di Amici 2020 chi saranno tutti i concorrenti della nuova edizione?