Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Arriva la smentita: “Resto”

Federica Sciarelli resta al timone di Chi l’ha visto?, arriva la conferma che spazza via le indiscrezioni degli ultimi giorni

Gli affezionati telespettatori possono dormire sonni sereni: Federica Sciarelli continua a condurre Chi l’ha visto?. A smentire le voci degli ultimi giorni, secondo le quali la celebre giornalista e conduttrice televisiva avrebbe lasciato la trasmissione cult di Rai 3 dopo 16 lunghi anni, ci ha pensato proprio lei in una recente intervista per Repubblica. La romana è al timone dello show dal 2004, il programma dedicato alle persone scomparse in Italia che negli anni è riuscito a contribuire in maniera significativa alla risoluzione di svariate indagini. Una trasmissione non facile dal punto di vista psicologico, viste le tematiche: già lo scorso anno la Sciarelli si era recata da quel che era l’allora direttore di Rai 3 Stefano Coletta per chiedere di cambiare. Da una parte il dolore, dall’altra parte l’orgoglio di lavorare per ottenere giustizia. E così, stando alle ultime dichiarazioni della conduttrice, la decisione è quella già presa la scorsa estate: Federica non molla, nonostante nelle ultime ore c’era anche chi si era fatto avanti per sostituirla.

Federica Sciarelli non lascia Chi l’ha visto?, Anna Falchi si era proposta come sua sostituta

“Si resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico”, ha dichiarato a Repubblica la romana, smentendo così i rumors degli ultimi giorni. “Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili, sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela”, ha poi aggiunto. Qualche ora fa è circolata la proposta di Anna Falchi, conduttrice di C’è Tempo con Beppe Convertini dal 29 giugno su Rai1, in cui ha affermato che “un programma come Chi l’ha Visto saprei farlo ad occhi chiusi”.

L’appello di Costanzo: “La pregherei di trattenersi ancora un po’”

Anche Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Chi, aveva lanciato una sorta di appello rivolto alla Sciarelli in cui l’ha invitata a rimanere al timone della trasmissione in onda su Rai 3. “Mi dispiacerà se lascerà. Posso capire che dopo tanti anni una professionista come lei voglia cambiare genere, ma io la pregherei di trattenersi ancora un po’ davanti a quelle telecamere. È talmente brava”.