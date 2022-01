Federica Pellegrini rinvia nozze con Giunta, Magnini? “Non vale la pena”

La Divina tornerà stasera in onda con Italia’s Got Talent e nel frattempo ha annunciato il rinvio del suo matrimonio

Federica Pellegrini ha rinviato il matrimonio con Matteo Giunta, come svelato al settimanale Oggi. Nell’intervista sul nuovo numero in edicola, la Divina ha raccontato che sta vivendo un momento magico, sebbene sia arrivata al the end della sua carriera da professionista. Da stasera sarà impegnata con Italia’s Got Talent, dove è in giuria da qualche edizione, ed è anche protagonista del documentario Underwater sulla sua vita. Poi c’è l’amore, c’è Matteo Giunta, con cui è uscita allo scoperto da poco e che però è al suo fianco da molto più tempo.

La proposta di matrimonio è arrivata, avevano pensato e progettato di sposarsi in primavera ma i tempi sono stretti e la pandemia non è ancora finita, quindi la coppia ha deciso di rinviare. Quando si sposa Federica Pellegrini, allora? Lei stessa ha spiegato che insieme al compagno hanno deciso di rimandare le nozze al prossimo anno. Il suo sogno è sposarsi in primavera, infatti, e organizzare tutto nella primavera del 2022 sarebbe stato impossibile. “Non ci sono proprio le condizioni”, ha aggiunto.

Dato che ci si sposa una volta sola, o almeno questo è ciò che si augura qualsiasi sposo e qualsiasi sposa, la Pellegrini vorrebbe dire sì e festeggiare in un clima più sereno. Il riferimento è chiaramente al Covid, infatti spera che per quando si sposerà saremo usciti dal tunnel dell’epidemia. Il matrimonio è rimandato alla primavera del 2023, i futuri sposi si dedicheranno nei prossimi mesi ai preparativi e organizzeranno tutto nei minimi dettagli. Nell’anteprima dell’intervista non sono stati svelati ulteriori dettagli delle nozze, ma magari se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Nel frattempo, però, è stato svelato anche altro dell’intervista. Federica Pellegrini ha parlato di Filippo Magnini, ma solo per dire che non ne avrebbe parlato. I due sono stati insieme e Magnini è anche cugino di Matteo Giunta, ma non sarà presente al matrimonio. Quando le è stata fatta una domanda sull’ex Magnini, la Divina ha tagliato corto: “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”. Sebbene sia passato del tempo, sebbene lui sia parente del futuro marito e sebbene lo stesso Filippo abbia un’altra famiglia, pare che la Pellegrini non abbia intenzione di sotterrare l’ascia di guerra con lui.