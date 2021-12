Fidanzato Pellegrini: “Magnini? È mio cugino, ma non verrà al matrimonio”

Forse non tutti sanno che il futuro marito della Divina è anche il cugino del suo storico ex. Ecco come sono i rapporti in famiglia, a qualche mese dalle nozze

C’è un retroscena del rapporto fra Federica Pellegrini e il suo futuro marito (nonché allenatore) Matteo Giunta del quale forse non tutti sono a conoscenza. Ed è una curiosità particolarmente succosa per tutti gli appassionati di gossip più spicciolo. Già, perché il compagno de La Divina è anche cugino di uno dei suoi più celebri ex.

Matteo Giunta è cugino di primo grado di Filippo Magnini, che insieme a Federica Pellegrini è stato insieme dal 2011 al 2017. Una relazione conclusasi, a quanto pare, proprio per volere di Federica Pellegrini, stanca dell’ossessione mediatica nei confronti della coppia.

Giunta, di norma riservatissimo, ha rilasciato a proposito di Magnini alcune dichiarazioni in occasione di un’intervista esclusiva concessa a Le Iene. Alla trasmissione di Italia 1, l’allenatore di Federica Pellegrini ha lasciato intendere che, proprio alla luce della loro “conoscenza comune” i rapporti in famiglia non sono dei migliori. Ecco il commento di Giunta su Magnini:

Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga.

Anche se oggi Magnini è felicemente sposato con Giorgia Palmas, insomma, sembra che non abbia comunque superato l’affronto del parente. Giunta, in ogni caso, non pare serbare particolare antipatia e anzi non ha per nulla escluso di invitare Magnini alla cerimonia.

Nella stessa intervista Matteo Giunta ha avuto anche l’occasione di raccontare molti altri aneddoti sulla relazione con la Pellegrini. In particolare, lo sportivo ha raccontato che è stata lei a fare il primo passo, e che lui si è fatto desiderare per un bel po’ prima di cedere alle sue avances. La relazione, ad un certo punto, è diventata un vero e proprio segreto di Pulcinella nell’ambiente, visto che prima di uscire allo scoperto i due sono rimasti insieme 3 anni.

Giunta, infine, ci ha voluto concedere qualche dettaglio e retroscena sul matrimonio e sulla proposta alla sua amata. Lei ha sempre scherzato sul fatto che, fino a che lui non le avesse regalato un grosso anello, non ci sarebbe stato verso di convincerla. Quello che sappiamo per il momento è che i due si sposeranno in chiesa. Non ci è in ogni caso dato sapere almeno per il momento la data delle nozze.