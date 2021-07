Giorgia Palmas matrimonio: perché ha scelto Elena Barolo come testimone

Mentre l’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si è spezzata, quella tra Giorgia Palmas e Elena Barolo è più forte che mai. Veline di Striscia la notizia nei primi anni Duemila le due sono ancora molto complici e unite. Tanto che la Palmas non ha esitato a scegliere la Barolo come testimone di nozze del suo matrimonio con l’ex nuotatore Filippo Magnini.

In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità Giorgia Palmas ha spiegato che il legame con Elena Barolo si è rafforzato molto dopo la fine della collaborazione a Striscia la notizia. L’ex Velina mora ha precisato che la collega ha sempre fatto parte della sua vita, sia nei momenti belli sia nei momenti brutti.

“Siamo molto simili nel modo in cui siamo state cresciute ed educate e nell’importanza che diamo all’amicizia. Per cui è stato bello averla accanto il giorno delle nozze, ma soprattutto è bello averla come amica. Auguro a tutti di avere un’Elena Barolo nella propria vita. Non è facile trovare un’amica simile”

Tra l’altro Elena Barolo era presente alla cena durante la quale Giorgia Palmas ha conosciuto Filippo Magnini. L’incontro risale al 2018 e per entrambi è stato un colpo di fulmine. A fare il primo passo, però, è stato lo sportivo, che ha subito capito di avere davanti a sé la donna giusta.

Dopo la fine della lunga relazione con Federica Pellegrini, Filippo Magnini è letteralmente rinato accanto a Giorgia Palmas. Nel giro di tre anni la coppia ha prima messo su famiglia con la nascita della piccola Mia ed è poi convolata a nozze.

Per il momento, causa Covid-19, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono dovuti accontentare del matrimonio civile ma appena la pandemia sarà svanita del tutto organizzeranno una cerimonia religiosa con una grande festa alla quale parteciperanno tutti i famigliari e gli amici.

Cosa fa oggi Elena Barolo

Dopo l’addio a Striscia la notizia nel 2004 Elena Barolo ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo in qualità di conduttrice e attrice. L’ultima esperienza televisiva risale al 2018, come inviata di Tiki Taka Russia. Nel 2016 ha invece recitato nella fiction Mediaset Il bello delle donne…alcuni anni dopo.

Parallelamente Elena Barolo ha portato avanti la sua attività di fashion blogger e influencer. Su Instagram è seguita da oltre 200mila follower. E l’amore? Da anni la soubrette è felice accanto allo stilista Alessandro Martorana. I due si sono conosciuti nel 2012 e da allora non si sono più lasciati. Ad oggi non sono ancora sposati e non hanno figli.