Federica Pellegrini, la madre svela il sesso del bebè: “Vi dico tutto”

Giornata di rivelazioni in casa Pellegrini-Giunta. Nelle scorse ore sono giunte notizie alla spicciolata che hanno via via trovato conferma. E pure nuovi disvelamenti. Si riassuma rapidamente la vicenda: due giorni fa Dagospia ha annunciato la dolce attesa della ‘Divina’. Mercoledì mattina Chi Magazine ha confermato l’indiscrezione. Poche ore dopo l’ex nuotatrice è spuntata sui social e tramite un dolce video assieme al marito Matteo ha confermato a sua volta ciò che era ormai diventato di dominio pubblico: “Sì, aspetto un bebè”. Finita qui? No, perché sempre lungo la giornata di mercoledì la madre della Pellegrini, Cinzia Lionello, ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi svelando il sesso della creatura portata in grembo da Federica.

Federica Pellegrini aspetta una bambina: l’annuncio della futura nonna Cinzia Lionello

“Sì, è in arrivo una bambina”, ha dichiarato ad Oggi Cinzia, tripudiante nel dare la notizia. La futura nonna ha aggiunto: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”. La signora Lionello ha svelato altri dettagli raccontando che la figlia “ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso”. E invece qualcosina ancora lo ha riferito: “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.

“Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”, ha concluso la Lionello.

La polemica della ‘Divina’

Poche ore prima di confermare la dolce attesa, l’ex atleta azzurra ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica non dicendo di aspettare un bebè. Dall’altro lato ha commentato le voci che erano circolate sulla sua gravidanza, definendole “intollerabili e assurde”, in riferimento a non meglio precisate descrizioni che qualcuno ha fatto sul suo fisico. Riassumendo: la ‘Divina’ non se l’è presa per il vociferare stretto sul fatto che aspettasse una figlia (anche perché è vero e non c’è nulla di cui vergognarsi), quanto piuttosto su come alcuni hanno ricamato sulla vicenda.

Con chi ce l’ha di preciso? Pare che non abbia gradito un granché il resoconto di Chi Magazine che ha passato ai ‘raggi x’ la sua forma fisica, parlando di “morbidezza” e “rotondità”. Archiviata rapidamente la polemica, poche ore dopo lo sfogo si è proiettata sui social assieme al marito ed ha confezionato un dolce filmato che ha sancito che le voci ormai dilaganti erano vere. La gravidanza è in corso e, a detta di sua madre, sul portone di casa tra qualche mese bisognerà appendere un bel fiocco rosa.