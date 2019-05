Federica Pellegrini a Striscia la notizia torna a parlare di Magnini

Federica Pellegrini e Filippo Magnini: il rapporto tra i due oggi

Federica Pellegrini è tornata a parlare dell’ex fidanzato Filippo Magnini. Tutta colpa di Striscia la notizia, che ha fatto recapitare alla nuotatrice un Tapiro d’oro per via di alcune piccanti foto pubblicate sui social network. Foto che hanno creato una polemica, per via della veste insolita nella quale è stata ritratta la sportiva. Scatti nella quale la diretta interessata non ci vede nulla di male, come ribadito a Valerio Staffelli. Quest’ultimo ha intercettato la Pellegrini in macchina, con il suo coach Matteo Giunta. Da tempo si parla di una presunta love story tra i due ma Federica ha negato i gossip dell’ultimo periodo. Giunta e la Pellegrini sono semplicemente allenatore e atleta e in più sono pure vicini di casa.

Filippo Magnini non segue più Federica su Instagram

“Vivo in costume però non è una cosa molto strana. Ogni tanto qualcosina di più piccante, non lo faccio mai”, ha detto Federica Pellegrini a Striscia la notizia. Pungente la domanda successiva di Valerio Staffelli: “Arriva anche qualche like di Magnini?”. “No, mi ha defollowato”, ha spiegato la nuotatrice. Ad oggi la Magnini e Pellegrini non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. La relazione, interrotta per volontà di Federica, non è finita nel migliore dei modi. Già in una vecchia intervista la 31enne aveva ammesso: “Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”.

Filippo Magnini oggi è fidanzato con Giorgia Palmas

Dopo Filippo Magnini, Federica Pellegrini ha avuto una breve liason con una persona non famosa e al momento è single. Re Magno, al contrario, è felicemente fidanzato da un anno con Giorgia Palmas, conduttrice e showgirl nonché ex Velina di Striscia la notizia. Seppur insieme da poco, Magnini e la Palmas fanno già progetti seri e sognano matrimonio e figli.