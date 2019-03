Giorgia Palmas e Filippo Magnini primo anniversario: il gesto d’amore di lui

Giorgia Palmas E Filippo Magnini insieme da un anno

Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un anno d’amore. Si, proprio così..esattamente il 15 marzo di un anno fa il nuotatore e l’ex velina di Striscia la notizia iniziavano la loro splendida storia. Pochi avrebbero scommesso nel loro rapporto visto la precedente storia di Filippo che lo ha visto legato alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini per tantissimi anni. Ma ecco che finalmente Magnini, dopo la duratura relazione trovò il coraggio di rimettersi in sesto e ricercare l’amore. E così è stato. Giorgia è arrivata e ha letteralmente stravolto la vita del campione facendogli ritrovare la serenità che tanto gli era mancata negli anni. Oggi, a distanza di 365 giorni, Giorgia e Filippo continuano a dichiararsi il loro forte sentimento promettendosi di farlo crescere ancora e ancora sempre di più.

Filippo Magnini stupisce Giorgia Palmas nel giorno del loro primo anniversario

Come postato dai due sui loro rispettivi profili Instagram, ecco che si intuisce facilmente che il tutto va a gonfie vele. Filippo Magnini, in questo giorno così speciale, ha scelto di stupire la sua affascinante donna con un gesto dolce e romantico. Proprio la Palmas ha pubblicato uno scatto che la ritrae con tantissimi fiori in mano, regalo del suo amato Filippo. In questo scatto scrive: “Vi dico solo che il nostro primo anniversario è iniziato così”. Qualche minuto fa, invece, sempre la stessa Giorgia ha caricato sul suo profilo una foto insieme a Filippo e come didascalia ha scelto: “Un anno stupendo, meraviglioso, incredibile di noi. Sono fortunata e pazza di te. Buon anniversario amore mio!”.

Il matrimonio tra i due non tarderà ad arrivare

Come Filippo e Giorgia hanno dichiarato nel salotto di Verissimo, il matrimonio è qualcosa che sicuramente non tarderà ad arrivare. Oltre a questo, l’altra cosa che desiderano tanto è avere un figlio insieme. Tutto questo, con tutto l’amore che li unisce, non si farà attendere per molto e, quindi, congratulazioni alla coppia per questo primo anno insieme e per il futuro che li attende!