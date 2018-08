Federica Pellegrini: “Ho lasciato io Magnini, non abbiamo più alcun rapporto”

In che rapporti sono rimasti Federica Pellegrini e Filippo Magnini

In occasione del suo 30esimo compleanno, Federica Pellegrini ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. E sulla sua relazione con Filippo Magnini, durata anni e finita nel 2017. A chiudere il legame è stata proprio la nuotatrice, come ammesso in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 agosto. Federica, che oggi è single, ha rivelato di aver chiuso questa storia di sua spontanea volontà. E, a detta della Pellegrini, Magnini non l’avrebbe presa molto bene, tanto da voler interrompere qualsiasi rapporto con la collega.

Federica Pellegrini ha lasciato Filippo Magnini

“Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti. Dopo Filippo ho scelto di essere low profile, ho avuto un’altra breve storia, ma vivo sempre nel dubbio che dall’altra parte ci sia una persona che non ama solo Federica ma il ‘personaggio'”, ha spiegato la sportiva. Come reagirà Filippo Magnini davanti a queste dichiarazioni?

Filippo Magnigni sta per sposare Giorgia Palmas

Forse con un’alzata di spalle, visto che da tempo il nuotatore è andato avanti, ha letteralmente voltato pagina. Dopo l’addio di Federica Pellegrini, Re Magno non si è perso d’animo e ha continuato a credere all’amore. Si è innamorato di Giorgia Pamas, con la quale parla di matrimonio. A meno di un anno dal primo incontro, i due sognano i fiori d’arancio e un famiglia insieme. Anche se la conduttrice sarda è già mamma della piccola Sofia, nata dalla precedente relazione con Davide Bombardini. “Ci sposeremo sulla spiaggia, in Sardegna”, ha assicurato l’ex Velina di Striscia la notizia.