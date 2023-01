Federica Pellegrini e Giunta ‘fetish’: critiche a iosa e polemiche

Uno scatto pubblicato su Instagram dall’ex nuotatrice in compagnia del marito Matteo Giunta ha scatenato una pioggia di critiche. Si tratta di un post apparentemente ironico, in cui la Pellegrini poggia uno stivale sulla parete dell’ascensore mentre il suo ex allenatore fa finta di leccarlo, accompagnato dalla didascalia “Domeniche in famiglia“.

Una parte dei followers della “Divina” non ha apprezzato particolarmente la fotografia, considerandola irrispettosa e di cattivo gusto. Tra i commenti leggiamo: “Gli altri condomini ringraziano per l’impronta in ascensore”, “Che foto demenziale”, “La maleducazione! Altro che divina”. Dall’altra parte c’è anche chi considera queste polemiche sterili ed esagerate e mostra, invece, supporto per la campionessa di nuoto. “Più leggo i commenti sui social, più mi si accappona la pelle”, “Ma che c’è di male ad avere anche un lato scherzoso? Se non vi piace andate avanti”, scrivono i sostenitori della Pellegrini.

La coppia non ha voluto replicare, in modo da non alimentare il dibattito sui social. La giudice di “Italia’s got talent” e l’allenatore pesarese preferiscono continuare a vivere la nuova vita matrimoniale in tranquillità, senza lasciarsi influenzare dai commenti negativi.

Federica Pellegrini: cicogna in arrivo?

La campionessa olimpionica e Matteo Giunta fanno coppia fissa dal 2018 e lo scorso 27 agosto hanno coronato il loro amore convolando a nozze nella chiesa di San Zaccaria, precisamente a Pesaro, città natale di lui. I due si conoscono da anni, infatti il 40enne è subentrato come allenatore dell’atleta nel 2013 a seguito della scomparsa del suo storico istruttore, Alberto Castagnetti. E ancor prima, Giunta era il tecnico di Federica e di Filippo Magnini, il quale ai tempi era legato sentimentalmente alla Pellegrini. A seguito della rottura con Magnini, scoppia l’amore con Matteo, che tra l’altro è il cugino dell’ex nuotatore e attuale marito della showgirl Giorgia Palmas.

Ebbene, nelle ultime settimane sta facendo il giro del web la notizia di una presunta gravidanza della famosa sportiva. Il rumor è iniziato lo scorso 6 gennaio, quando in edicola è uscito sul settimanale Dipiù un servizio dove si parlava di un bambino o bambina in arrivo per i novelli sposi.

Federica Pellegrini, come suo solito, inizialmente non ha commentato direttamente il pettegolezzo, ma ha comunque risposto alla vicenda secondo il suo stile. La 34enne ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, ritraendosi con un un drink in mano e lasciando una caption ironica: “Solo i barman sanno la verità”. Successivamente, ha chiarito definitivamente in un’intervista: “Per ora non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”.

Insomma, ancora nessun annuncio da parte della “Divina”, che al momento sta assaporando la sua nuova vita dopo il ritiro dal mondo del nuoto avvenuto a novembre del 2021 e ha in mente di aprire una Academy di nuoto per giovani talenti, insieme al marito Matteo Giunta. Nel frattempo, li vedremo presto sul piccolo schermo insieme nella nuova edizione di “Pechino Express“, in onda su Sky Uno.