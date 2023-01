Federica Pellegrini incinta? Parla lei, ecco “chi sa la verità”

Sono giorni che gli appassionati di gossip non parlano d’altro: si dice, infatti, che Federica Pellegrini sia in dolce attesa del suo primogenito. A riguardo per il momento non c’è ovviamente nessuna conferma ufficiale e definitiva da parte dei diretti interessati genitori di questo presunto bebé in arrivo, ovvero la nuotatrice medaglia d’oro alle Olimpiadi e il neo marito, Matteo Giunta. Eppure, nel corso delle loro recenti vacanze alle Maldive qualcuno a loro vicino avrebbe iniziato ad insospettirsi.

I primi rumor su questa tanto chiacchierata gravidanza sono arrivati lo scorso 6 gennaio, quando in edicola è uscito sul settimanale Dipiù un servizio dove si vociferava, per l’appunto, di un bambino in arrivo. Le indiscrezioni della rivista, poche ore dopo, erano state riprese anche da Ivan Rota su Dagospia.

Si dice, fra le altre cose, che in questo periodo Federica Pellgrini stia volutamente indossato solo capi molto larghi o oversize per nascondere il pancino che starebbe crescendo, giorno dopo giorno. Ma c’è di più. La persona misteriosa vicina alla coppia che ha spifferato le sue teorie a Dipiù ha tenuto anche a sottolineare che nel corso della serata passata con la coppia a Capodanno la sportiva non avrebbe toccato un goccio d’alcol, nemmeno per i festeggiamenti.

Federica Pellegrini risponde ai rumors sulla sua gravidanza

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, fino ad arrivare anche alle orecchie della diretta interessata, che in serata ha finalmente risposto. Federica Pellegrini, in ogni caso, non ha replicato ai rumor in modo diretto, bensì con una battuta “di spirito “(è il caso di dirlo!). Alla luce dei rumors, la nuotatrice ha pubblicato uno scatto su Instagram, con una smorfia beffarda e con in mano un drink (che però, forse, alla fine non ha bevuto!): “Solo i barman sanno la verità” ha commentato ironicamente la sportiva, che è di fatto l’unica (insieme al marito) a sapere come stanno realmente le cose.

Quel che è certo è che se si dovesse parlare di una gravidanza per davvero questo sarebbe per Federica Pellegrini il momento perfetto: una volta abbandonate le gare e chiusa anche l’esperienza a Pechino Express, la nuotatrice potrebbe godersi il pargolo in arrivo in tutta tranquillità. Ai curiosi, per ora, non resta che attendere l’eventuale annuncio in arrivo, con la classica foto della mano sul pancino o dell’ecografia condivisa nel feed Instagram.